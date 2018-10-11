來台逾半世紀獲身分證 78歲劉力學：我愛台灣

2018年10月11日 14:51 中時 譚宇哲

78歲的加拿大籍劉力學（Pierre Loisel）來台逾半世紀，不僅是全世界第一台中文電腦催生者，更是全台推動有機農業的先驅，今天他以「殊勳」之榮從新北市副市長李四川手中接下中華民國國民身分證，成為新北市非神職殊勳歸化的第一人，劉力學感動地說：「我愛台灣，要為台灣種出更美味的蔬果！」

劉力學1964年從加拿大應聘來台灣的輔仁大學教書，曾任惠普電腦台灣區負責人，為台灣引進迷你電腦、微電腦處理及超級電腦技術，更協助台灣開發第一台中文電腦，讓時任行政院長的蔣經國印象深刻。

而後劉力學又協助研發104查號系統，加速交通部電信總局、中油、臺電、國科會及中山科學院等電腦自動化發展，並創辦加僑協會，促成「加拿大駐台北貿易辦事處」設立，突破台加斷交後的外交關係。

劉力學退休後定居石門區，致力推動有機農業，他以廚餘堆肥改良土質，利用專業數據分析，種出健康無毒的有機蔬果，成為全台推動有機農業的指標人物，他也將一番耕耘向下扎根，帶領橫山國小學童一起學習，培養孩子們對土地的認同與關懷。

李四川11日上午前往石門第二市民活動中心頒發國民身分證給劉力學，李四川表示，劉力學不僅為台灣外交打開一條明路，在科技、環保、教育等領域的貢獻有目共睹，今年獲頒新北市榮譽市民，並獲外交部頒贈「外交之友貢獻獎」，在台灣居住數十年，也已成為台灣女婿，愛台灣的心及實際行動，早已證明他是一位道地的台灣人。

劉力學說，雖然自認是台灣人，卻一直遺憾沒有身分證，謝謝民政局及金山戶所幫忙，讓他順利獲得中華民國公民身分，「我愛台灣，要為台灣種出更美味的蔬果！」

(中時 )