MLB》季後賽超沒存在感 史坦頓：我很失望

2018年10月11日 14:46 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

洋基隊在美聯分區系列賽以1比3遭世仇紅襪隊淘汰，還讓紅襪在自家主場慶祝封王。不少人將矛頭指向擔綱第4棒的史坦頓（Giancarlo Stanton）在此系列賽沒有該有的水準，認為他是超沒存在感的第4棒。

洋基隊本季例行賽猛轟266發全壘打刷新大聯盟紀錄，而且1至9棒都有至少20轟的表現，長打火力驚人。本季轉戰洋基的「怪力男」史坦頓例行賽也有38轟、100分打點，打擊率三圍.266/.343/.509。

不過進入季後賽後洋基打線卻降溫，史坦頓僅在對上運動家的外卡戰中有1轟表現，進入美聯分區分區系列賽後，洋基4場比賽出現4發全壘打，賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)各2轟。

遭到各界指責的史坦頓在對上紅襪的分區系列賽，18打數4安打皆為一壘安打，被三振6次、沒有獲得保送，沒有打點表現，系列賽打擊率2成22。而且在關鍵第4戰他4打數皆墨，被認為戰犯之一。

談及自己的表現，史坦頓僅低落說道：「我必須將球有效打擊出去，必須將投手投的球從本壘打擊出去。這樣的結果很令人沮喪！但我們得盡快為明年做準備。」

不過洋基總教練波恩(Aaron Boone)並未對史坦頓多加苛責，「很顯然他有一些可以一棒改變結果的機會，但他沒有把握住，不過這就是比賽的一部分，這也是為什麼我們需要9位打者。」波恩最後談到，「我們還不夠好，不論攻守都得要更進步，這也是球隊一直在追求的。」

(中時電子報)