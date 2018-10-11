非固定充氣、機械遊樂設施主管機關11類 將採「屬地主義」

2018年10月11日 15:00 中時 張理國

營建署今天發布新聞稿，針對近年國內外充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施意外頻傳，內政部已於8日發布「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」，其中主管機關將採「屬地主義」，分別由至少11類機關主管。

過去對於充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施，由於主管機關不明，無法有效管理，但內政部最新公布的「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施安全管理規範」，規定至少由11類機關主管，其中營建主管機關主管公園、綠地及廣場等場所；教育主管機關主管公私立幼兒園、學校及社會教育機構等場所；文化主管機關主管文化類博物館、展覽場館、文化中心、藝術中心、表演場館、生活美學館及其他具文化功能之文化機構等場所；體育主管機關主管體育場館；民政主管機關：主管登記有案之宗教場所；經濟主管機關主管百貨商場、賣場及市場（含攤販集中場）等場所；衛生主管機關主管餐飲業及醫療院所等場所；社政主管機關主管社會福利機構；觀光主管機關主管風景區管理機關所轄據點、觀光旅館業、旅館業、民宿及觀光遊樂業等場所；農業及國軍退除役官兵輔導主管機關主管森林遊樂區及農牧場等場所；其他場所設置遊樂設施之主管機關，為各場所之主管機關。

營建署指出，充氣式遊樂設施及非固定機械遊樂設施非屬固定式須辦理雜項執照之機械遊樂設施，且現無相關法規可依循管理。為補足此一缺口，行政院今年4月20日召開指定「充氣式遊樂設施及非固定式機械遊樂設施」召集機關會議，指示由內政部擔任召集機關，邀集相關部會研商。

內政部旋在年4月27日、6月11日及8月20日分別邀集專家學者、行政院消費者保護處、衛生福利部、經濟部等相關部會及地方政府召開 3次研商該遊樂設施安全管理規範草案會議，確認以屬地主義並配合備查制方式辦理，並結合適足公共意外責任保險，有效提升風險管理機制。內政部表示，

該安全管理規範重點如下：說明適用對象、確立主管機關並說明主管機關權責、明定設施場所之規定及設施設計、製造、安裝、檢查及維護之規定、業者事前申請備查制之應備文件、申請設置之業者應辦事項、業者及管理人員之資格及職責、主管機關進行安全稽查業務之規定、主管機關對於違反本規範應辦事項及相關罰則、相關檢查表單及告示牌範例等。

內政部呼籲，設置該項設施的場所主管機關及設施業者在設施設置前應依照該規範的規定事項進行申請及檢查，同時提醒消費者在使用該項設施前，應注意該設施是否有依規定申請備查並充分揭露相關消費安全資訊，若有不符之處可逕向場所主管機關提出。

(中時 )