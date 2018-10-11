花蓮縣政府前廣場老榕樹罹病 採導根方式搶完成

2018年10月11日 14:51 中時 范振和

花蓮縣蓮躍景觀公司派員鋸除包覆的塑膠管，好讓榕樹氣根茁壯。（范振和攝）

花蓮蓮躍景觀公司主人黃文聰聲稱，未能徹底根除老樹褐根病病源，恐影響壽命。（范振和攝）

花蓮縣政府前廣場老榕樹罹患褐根病，縣府委請蓮躍景觀公司處理，1年後拆除塑膠管，設法讓已接地的氣根茁壯，能否就此撐住老樹，猶待審慎觀察。

縣府廣場一棵近70年壽命的老榕樹罹患有「樹癌」之稱的褐根病，1年前眼看沒救了，蓮躍景觀公司主人黃文聰利用導根方式，透過塑膠管引氣根下來，昨天拆除塑膠管，以期氣根生長更加茁壯，他希望氣根有能力撐起傾圮的老榕樹。

黃文聰說，利用導根可以增加有效根系對水分的吸收及輸送，但是沒有切除受感染的病根，引導下的根系仍會受感染，終就只是「治標不治本」，最後會像台南孔廟榕樹般，一棵接一棵倒下。

黃文聰發現，很多老樹都罹患褐根病，但花蓮縣和大部分他縣市一樣，囿於整治經費太高，每棵近100萬元，只能表面應付，沒有正面對決的決心。「好像大家都要等我們英明的後代去解決。」

黃文聰指出，由花蓮開車往台東方向，沿途會看到不少枯死樹木，他認為，利用外科手術除去病根，徹底清除感染根系，更新土壤後，再將預做的導根牽引至乾淨的土壤，引導新根，這才是治本之道。但當初縣府並未徹底根除，他很擔心新長出的氣根存在感染病源的風險。

樹醫師傅春旭說，全台有3萬株樹木染上有「樹癌」之稱的褐根病，一旦感染發病，會阻礙樹木生長，甚至逐漸腐朽壞死。褐根病號稱樹木殺手，發病後難治癒。這是木本植物真菌性根部病害，寄主範圍超過200種樹木，從低海拔綠化樹木、果樹、庭園景觀樹和海岸防風林都曾發生。嚴重甚至會影響樹體支持強度，無預警倒下造成公安隱憂。

(中時 )