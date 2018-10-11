生態浩劫！大坑桐花步道遭廢棄物填平山谷 復原費高達4000萬

2018年10月11日 14:56 中時 陳鴻偉

警方當場查獲亂倒廢棄物的卡車司機。（陳鴻偉翻攝）

大坑桐花步道半年多來，倒半山谷都遭黃嫌集體亂倒棄發物。（陳鴻偉翻攝）

原本美麗的風景區，遭不肖業者破壞污染。（陳鴻偉翻攝）

警方日前接獲民眾接舉，桃園踏青的勝地大坑桐花步道，2017年11月起，經常有不明大卡車進出，疑似傾倒各種廢料，原本的美景陸續飄散惡臭、髒亂，經循線追查，日前逮捕60歲黃男在內的不法業者，初查犯嫌棄置廢物體積超過1萬立方公尺，幾乎填平桐花步道半座山谷，事後的清除、復原費用更高達4000多萬，成為生態和自然景觀的重大浩劫。

保七總隊第三大隊經半年多搜證，發現業者平均2天就會來亂倒廢棄物，日前會同桃園市環保局及桃園龜山分局，當場逮捕正在進出的大貨車，循線將黃姓負責人在內的3嫌逮捕、傳辦。

警方指出，黃嫌公司未持有合法的廢棄物清除、處理文件，與鄭嫌等共犯自去年底開始，便將廢油泥、廢黏劑等大批非法廢棄物，利用深夜棄置在桃園市龜山區大湖路一帶的公、私有土地上，此外更引導司機，將較不會引發臭味、毒害的廢棄物，載至偏僻角落直接焚燒，從中獲取近百萬的不法利益。

警方偵訊後，依違反廢棄物清理法、山坡地保育利用條例及刑法竊佔罪等罪，將黃嫌在內的3人送辦，另擴大追查上下游的清運網絡及不法所得。

(中時 )