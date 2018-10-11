信念盃》單場9顆三分 高苑射手率隊狙擊松山

2018年10月11日 15:02 中時電子報 陳筱琳／台中報導

高苑工商女教頭田本玉(中)提醒球員該注意的細節。(陳筱琳攝)

2018台中花博信念盃高中籃球邀請賽今天持續在台中后綜高中體育館熱戰，HBL上學年聯賽第7名高苑工商，在射手王冠宇單場9顆三分球、進帳36分協助下，89：79送松山高中在本屆信念盃第一敗。

王冠宇賽後靦腆笑著說：「松山的潘宣頤、章富溢、黃兆玄等人是我國中同學，還是同一屆的，上場對到他們有種不想被比下去的感覺，就全力拚了。過去自己單場最多曾進過10記三分球，印象是高二在學校的一場比賽。」

高苑教練田本玉表示，王冠宇高一、高二都沒有報上名打HBL，今年是他高中生涯最後一年，肯定會給他機會，希望他透過今年夏天的盃賽累積經驗和自信心，能在新學年HBL給球隊更多貢獻。

王冠宇補充，前兩年高苑在田浩、洪楷傑領軍下打出不錯成績，自己高一時就是以學長洪楷傑回學習對象努力，「之前看田浩打球也很舒服，自己就在場邊慢慢學習，高二時自己在教練交HBL正式名單前表現不穩、再度錯過，今年終於等到機會，希望自己場上表現不要落差太大，更期許自己高中最後一年可以和隊友幫助高苑重返HBL 4強！」

田本玉對於球員場上細節要求較高，今天和松山高中這一戰不少人防守上miss掉，讓她相當氣惱，其中一次松山球員罰球時，田本玉還罰場上球員伏地挺身，賽後她說：「松山球員身材粗壯，在防守、卡位上不能鬆懈，但球員偏偏我要求的細節沒做好，才會處罰他們。」

田本玉並說，其實球員本戰專注度還可以，但是大家都很想贏，情緒上比較控制不住，她也常要提醒球員冷靜下來，不要亂了節奏，「帶高中球隊真的很累！我這幾天感冒，戴口罩在場邊喊聲，球員說聽不清楚就不知所措，只好拿下口罩，他們聽到我的聲音才比較安心。」

(中時電子報)