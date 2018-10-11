找車位變簡單 「台北好停車」App智慧感測車格

2018年10月11日 15:14 中時 陳燕珩

台北市停車一位難求，民眾常繞半天找不到位子，北市停管處針對熱門路段布設智慧感測器，只要下載「台北好停車」App，就能透過即時資訊找到路邊停車空位，目前已有1600格裝設完畢，預計年底前會遍布163條路段、4000格位，可替找車位的民眾省下5到10分鐘。

北市好停車App原就有查詢路邊格位功能，不過以往是靠收費員開單時，一併將資料傳到雲端，每30分鐘才巡場一次，資訊不夠即時準確，加上晚間、假日不收費時段，沒有人員開單，民眾也查不到車位資訊，只能碰運氣。

為了提升效率，停管處鎖定全市停車周轉率大於5的路段及重要商圈，年底前將設置4000個路邊格位地磁感應器，即時偵測停車狀態。現已完成36個路段、1600格位，包括西門商圈、圓環商圈、中正紀念堂等，預計11、12月再分別增設1600格、800格。

停管處說明，民眾下載App後點選智慧車位，可在地圖看到每格位狀態，紅色表示使用中、綠色則是空位，點進去會顯示收費時段、標準等，還有街景與導航，24小時即時更新，讓民眾找車位更快速，預估可以節省5到10分鐘時間。另外，收費單位也可將停車資訊導回，讓人工開單更有效率，特殊格位管理更智慧化。

北市目前約有4萬7600個路邊收費停車格，目前先針對4000個熱門路段格位實施，市府以向業者承租感測器的方式買服務，每年成本約920萬元，若實行成效良好，不排除擴大範圍。

(中時 )