台日野球公益明星賽11／3日登場 孫協志領軍 曹竣崵掛帥

2018年10月11日 15:13 中時電子報 黃邱倫

由中華棒球娛樂推廣協會主辦的2018年台日野球公益棒球明星賽預定11月3日下午兩點於台北天母棒球場熱鬧開打，民眾只需要拿著5張發票就能免費進場，屆時中華明星隊將由藝人孫協志領軍，前中華職棒名將曹竣崵先發掛帥迎戰日本櫻花武士隊，所有發票都將捐贈給中華民國自閉症總會。中華棒球娛樂推廣協會理事長孫協志表示，期許國人都能捐出手中發票，做公益的同時也能欣賞到一場好球賽。

這次受邀來台的日本櫻花武士隊陣中有2016年世界女子棒球錦標賽國家隊成員六角彩子，她在11日的記者會上開玩笑地說，曹竣崵在日本打球的時候名氣非常高，經常聽到他的消息，希望比賽當天只能投直球，不要投犀利的變化球，因為他們會打不到的。

孫協志強調，為了避免被日本櫻花武士隊KO，因此特邀曹竣崵加入明星隊先發，原本預估只能1局，但狀況好的話會請他多投幾局，讓進場的球迷看得夠。

曹竣崵則打趣地要求孫理事長給出場費，甚至要求1000萬簽約金，當大家驚訝不已的時候，他立即說是1000萬印尼盾(約台幣23800元)啦，引起所有人哄堂大笑。

由孫協志和號角翔起領軍的明星棒球隊藝人雲集，陣中還有影歌視三棲藝人唐從聖，偶像天團棒棒堂男孩威廉、金鐘獎最佳影帝等多位藝人，總教練則是前三商虎隊球星林琨瀚。

(中時電子報)