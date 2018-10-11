台日野球公益明星賽11／3日登場 孫協志領軍 曹竣崵掛帥

2018台日野球公益明星賽11月3日於台北天母棒球場熱鬧登場，由藝人孫協志領軍(左)、前中華職棒球星曹俊崵掛帥(右)迎戰日本櫻花武士隊。(黃邱倫)

友善列印
中時電子報

由中華棒球娛樂推廣協會主辦的2018年台日野球公益棒球明星賽預定11月3日下午兩點於台北天母棒球場熱鬧開打，民眾只需要拿著5張發票就能免費進場，屆時中華明星隊將由藝人孫協志領軍，前中華職棒名將曹竣崵先發掛帥迎戰日本櫻花武士隊，所有發票都將捐贈給中華民國自閉症總會。中華棒球娛樂推廣協會理事長孫協志表示，期許國人都能捐出手中發票，做公益的同時也能欣賞到一場好球賽。

這次受邀來台的日本櫻花武士隊陣中有2016年世界女子棒球錦標賽國家隊成員六角彩子，她在11日的記者會上開玩笑地說，曹竣崵在日本打球的時候名氣非常高，經常聽到他的消息，希望比賽當天只能投直球，不要投犀利的變化球，因為他們會打不到的。

孫協志強調，為了避免被日本櫻花武士隊KO，因此特邀曹竣崵加入明星隊先發，原本預估只能1局，但狀況好的話會請他多投幾局，讓進場的球迷看得夠。

曹竣崵則打趣地要求孫理事長給出場費，甚至要求1000萬簽約金，當大家驚訝不已的時候，他立即說是1000萬印尼盾(約台幣23800元)啦，引起所有人哄堂大笑。

由孫協志和號角翔起領軍的明星棒球隊藝人雲集，陣中還有影歌視三棲藝人唐從聖，偶像天團棒棒堂男孩威廉、金鐘獎最佳影帝等多位藝人，總教練則是前三商虎隊球星林琨瀚。

(中時電子報)

信念盃》單場9顆三分 高苑射手率…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。