長照站結合媽祖醫院 攜手照護老人家

2018年10月11日 15:18 中時 張朝欣

北港鎮媽祖醫院與劉厝社區攜手合作，成立「劉厝社區巷弄長照站」，是雲林縣唯一引進醫療服務的社區巷弄長照站，11日舉行成果發表會，希望讓長者可以在地健康老化、方便就近就醫，打造銀髮族養生樂園。

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院為推動長照2.0深入服務社區民眾，在北港鎮長張勝智與劉厝社區發展協會理事長蔡碧聰共同協助下，於劉厝社區成立C級巷弄長照站，開辦4個月大獲好評，11日舉辦成果發表會與其他長照站分享心得。

縣社會處長徐忠徹表示，雲林縣高齡化比例位居全國第2，推動長照2.0服務已成雲林縣的重要工作，2018年縣政府積極佈建社區整體照顧服務體系，建置資源服務長輩，以社區為出發點提供個案管理、長照服務，實現「找得到、看得到、用得到」長照2.0目標。

北港鎮長張勝智說，劉厝社區創新服務，結合媽祖醫院開設長照2.0巷弄服務站，除了協助修建無障礙廁所衛浴設備外，更積極辦理預防與延緩失智失能活動及衛教課程，全方位服務社區高齡者，堪稱是長照2.0典範。

媽祖醫院院長吳錫金指出，醫院在劉厝社區巷弄服務站提供民眾近便性健康服務、營養餐飲服務、各種健教課程，就是希望讓長照服務的觸角延伸至每一個有需要的家庭，讓所有高齡者皆能「活躍老化」，在身心靈3方面獲得最佳化的發展。

(中時 )