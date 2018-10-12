愛心故事一籮筐 台中這間動物醫院有溫度！

獸醫師陳光輝視病如親，悉心幫狗狗看診，深得狗主人的肯定。（陳淑娥攝）

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獸醫師陳光輝悉心幫狗狗看診，總是不厭其煩幫狗主人解疑惑。（陳淑娥攝）
這一間間的小屋住著待認養的貓咪，是獸醫師陳光輝親手打造。（陳淑娥攝）
這隻貓咪脖子被束橡皮筋受傷，在陳光輝悉心照顧下已康復。（陳淑娥攝）

毛小孩已被視為家中的一份子，不過，在外流浪的貓狗就沒那麼幸運，台中佳群動物醫院獸醫師陳光輝，半夜與愛媽一起捕捉貓結紮，還有警察追犯人救援野貓丟給他等，他協助小動物找到愛牠的主人，這是一間匯集愛心有溫度的動物醫院。

陳光輝表示，曾經有一位警察，一大早送來一隻1個月大的小貓，表示凌晨追犯人時，在屋簷雨水槽發現的，因為要收隊回高雄而求援，他二話不說立即答應，協助照顧貓咪並幫積極幫忙物色主人，直到2個月大打完預防針，終於找到溫暖的家。

同社區的詹姓愛媽餵養了幾隻貓咪，5年來時常呼叫陳光輝幫忙，兩人更趁著深夜蹲在路邊抓貓結紮，希望打造一個人貓共融的居住空間；陳光輝幫無依及受傷的貓打造溫暖的窩，一有空就會撫摸牠們及說話，慢慢薰化了兇悍的性格，也期待有緣人的出現。

陳光輝指出，自己接觸了一些愛媽，她們出錢或出力共同為浪浪付出，有的害怕被不諒解的民眾責罵，只好趁著天未亮或深夜餵食，真的很辛苦；而動物醫院扮演的是一個平台，因為自己有工具，才能協助愛媽援助毛孩，民眾若能以認養代替購買，浪浪的問題就會逐漸改善。

有毛主人誇他視病如親，願彎下腰來聞便便看診，陳光輝則說，求學時候賢拜常說「不會清大便，不配當獸醫！」清大便是基本功，能了解到牠們的身體狀況，獸醫和主人一樣，也都希望毛小孩早日康復，醫病關係尤為重要。不過，陳光輝呼籲飼主，要定期幫毛孩施打疫苗，才能避免病痛上身，尤其是狂犬病疫苗，台灣目前雖未有疫情，若一旦爆發將是非常恐怖的。

(中時 )

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