《一週斃命》有夠厭世！ 金鐘視帝也共鳴

2018年10月11日 15:10 中時 徐桐炘

爆笑卻又發人深省的厭世喜劇《一週斃命：不死退費》，即將在明日於台灣歡樂獻映，片商選在上映前舉辦口碑試映，聚集包括歌手魏如昀、藝人林思宇（宇宙），演員吳政迪、許時豪、程予希、林雨宣，以及網紅亞歷三小、范巴特等各界名人，只見影廳內時而爆笑、時而驚呼，觀影過程歡樂無冷場。散場後，眾人更是玩心大起，紛紛拿著片商準備的玩具槍，搶扮片中的老番顛殺手。

其中，本屆金鐘獎最佳兒少節目主持人得主、同時也是史上最年輕金鐘影帝的演員吳政迪，就在觀影後深感共鳴讚道：「真的是很有趣的一部電影，不僅有笑點，同時也人發人省思。我們活著的目的是什麼？工作賺錢過好日子？找適合的另一半幸福過日子？每個人的人生都不一樣，沒有對錯，好好享受就對了！」

劇情描寫一個十度自殺失敗、想死卻死不了的厭世作家，找上一個年事已高、手又會發抖的「老番顛殺手」來殺死自己，劇情幽默爆笑，演員許時豪表示：「必須說，世界上能把死亡這個議題玩得這麼幽默灰諧的種族裡，英國人絕對有前三名。雖然片名跟男主角的長相是如此厭世，但這部電影，其實想帶給人們的能量還挺正面的，除了好笑之餘，電影更傳達了『未來還會有很多你不知道的好事會發生，你可以別急著死嗎？』的正面意義。」

(中時 )