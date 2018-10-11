台中港擴建說明會 海線里長與港務分公司爆發衝突

2018年10月11日 15:19 中時 王文吉

台中港務分公司計畫在台中港外港區圍堤造地160公頃，11日上午於梧棲區公所舉辦環評公開說明會，海線多位里長質疑用地需求根本沒那麼多，未來可能又引進高汙染產業。有里長激動衝上台杯葛，說明會在混亂中草草宣布散會，台中港務分公司強調，將加開說明會與地方溝通，未來也會儘量限制高汙染產業進駐。

台中港務分公司評估台中港定期航道疏浚土方的填區已近飽和，規劃在外港區興建外廓防波堤基礎設施，並於北填方區圍堤收容餘土，預計可為港區增加160公頃土地，並提供台中火力發電廠的天然氣接收站船舶進出港用地。

「台中港外港區擴建計畫(第一期)環境影響評估公開說明會」11日上午10時在梧棲區公所舉行，梧棲及龍井多位里長憂心港區擴建，會帶來高污染產業，到場掛白布條抗議，並阻擾會議進行。台中港務分公司及台電代表態度強硬，不斷上台與抗議里長唇槍舌戰，警方也出動戒備，最後主席在10點40分左右宣布散會。

環評說明會混亂進行40分鐘後，草草宣布散會，民眾陸續離去。（王文吉攝）

台中港務分公司總工程司朱志光表示，配合台電發展天然氣發電機組，將在台中港西碼頭工專二區設置天然氣儲槽，因天然氣運輸量大，為方便天然氣船等裝卸，加上目前港區航道疏浚回填區已近飽和，才規劃興建外廓防波堤，回填航道疏浚起來的土方再利用。

朱志光表示，目前西碼頭工專二區，以台電天然氣及風電專區為主，無所謂高汙染產業，外廓防波堤回填也要10幾年才會完成，港務公司依國營事業條例，回饋盈餘的18％給地方政府，從民國103年起，每年約回饋市府2億多元，由市府統籌運用於台中港各區建設。

台電副總經理陳慰慈說明，中火將增設燃氣發電機組，規劃在台中港區建置天然氣接收站作業船舶進出港。（王文吉攝）

至於里長反映汙染問題，港務公司承諾，未來將儘量尊重地方意見，設法限制高汙染產業進駐。朱志光也應里長要求，擇期再舉辦一場環評說明會，並通知14個里辦公室出席參加。

頂寮里長鐘金水得知台中港務分公司「技術性」完成說明會程序，氣得大罵港務分公司玩文字遊戲，竟在混亂中以「散會蒙混流會」，他指出，過去港區引進汙染、危險產業，已犧牲海線居民健康，他強調，並不反對開發，但不清不楚的手段，他們絕不容許再玩一次！

(中時 )