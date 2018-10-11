白皙美女多骨鬆！扶老公一把竟骨折

長輩民眾進行足踝超因波骨質密度檢測機。（左前一：檢測人員、右前一：現場民眾長輩、中後：彰基神經外科主治醫師孫立偉。（吳敏菁攝）

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彰基保骨大作戰宣示。（圖左一：彰基內分泌新陳代謝科主治醫師郭仁富、左二：彰基骨科部部主任謝承樸醫師；右一：彰基神經外科主治醫師孫立偉、右二：80歲黃奶奶美、右三：彰基微創脊椎中心主任陳建民醫師。（吳敏菁攝）
（左一）彰基微創脊椎中心主任陳建民醫師，手指（右一）黃奶奶胸椎第12節及腰椎第1節壓迫性骨折。（吳敏菁攝）
長輩民眾進行足踝超因波骨質密度檢測機。（吳敏菁攝）

80歲黃奶奶，扶起跌倒的先生後，竟腰痛不止，以為是拉傷休幾天就好，沒想到下背痛持續長達兩個多月，前往彰化基督教醫院就醫，才發現原來有骨質酥鬆症，胸椎第12節及腰椎第1節壓迫性骨折了。

彰基微創脊椎中心主任陳建民給予胸腰椎骨水泥灌注手術治療，但骨質疏鬆症的問題，還需要搭配骨鬆藥物長期治療及追蹤，才能避免骨密度變差及再次骨折。

台灣骨質疏鬆症盛行率特高，國人髖部骨折發生率亞洲第1、世界第9。根據2013至2015年國民營養健康狀況變遷調查，對50歲以上骨質疏鬆症佔12.3％，男性8.6％，女性15.5％，65歲以後更驟增，女性至少高出男性1倍，主要是女性荷爾蒙變化。

世界骨質疏鬆基金會指出50歲以上，多達1/3女性和1/5男性因骨質疏鬆導致骨折。以髖骨骨折最嚴重，不僅喪失行動自主權，20至25％年內死亡。

嚇！美女多骨鬆，彰基微創脊椎中心主任陳建民醫師指出，台灣女性怕曬太陽，但戶外曬太陽能補維他命Ｄ，能強化鈣質吸收，長輩骨質疏鬆症並沒明顯的症狀，多數是發生了骨鬆性骨折後才驚覺，被形容是隱形的殺手。

彰基提醒，有骨鬆症狀長者彎腰駝背、身高變矮或是常常腰酸背痛，年過50歲或已停經進入更年期的婦女、體重過輕、連續服用類固醇超過3個月等，避吃奶類製品又不使用鈣片、每天日照少於10分鐘且無攝取維生素Ｄ補充劑。

彰基骨科部主任謝承樸提醒，一旦確定骨質疏鬆症，應積極治療，藥物包括雙磷酸鹽類、雌激素受體調控劑、副甲狀腺素等，有口服型態也有針劑類型，且預防跌倒、適量運動，助於體內鈣質的保留。

此外，要適度補充鈣質及維生素Ｄ，包括牛奶及乳製品、海鮮及海產類植物、豆類及綠葉蔬菜。另外維生素Ｄ能幫助鈣質吸收，包括鮭魚、金槍魚、鯖魚等。彰化基督教醫院11、12日在一樓大廳舉辦「保骨大作戰、輕鬆對抗骨質疏鬆」，提供免費簡易足踝超音波骨質疏鬆篩檢及衛教諮詢服務和醫療講座。

(中時 )

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