運動相機新革命！Insta360 ONE X發佈 解鎖4K全景直播

2018年10月11日 15:18 中時電子報 綜合報導

熱愛運動的人總想把沿途美景與英姿記錄下來，但是過程中難免顛簸導致畫面模糊不清，回憶變得不再美麗。領先全球的VR全景相機品牌Insta360正式發佈全新360度全景運動相機「Insta360 ONE X」，可拍攝5.7K超高清全景視頻、1800萬像素全景圖片、支持4K全景直播，顛覆運動相機的一般印象。

運動相機再升級！Insta360 ONE X顛覆傳統，開啟了運動相機的全景時代。無論是360度無邊視野，還是高水平防震以及FreeCapture、分段剪輯雙重創新剪輯、鏡頭視角、掌控播放速度等，自己就能輕鬆打造電影效果。而ONE X也可搭配iOS和Android系統，現在已在Insta360官方商城、京東旗艦店、天貓旗艦店同步發售，價格為人民幣2498元。

Insta360 ONE X / Insta360提供

優秀的4大功能 誘發你的創作魂！

1.5.7K超高分辨率 用戶體驗再升級

Insta360 ONE X可以拍攝5.7K@30 FPS高清全視頻，用有更有50 FPS（4K）和100 FPS（3K）高幀率拍攝模式，動態畫面平滑流暢；1800萬像素全景圖片生動又細緻，圖像質量和低光表現也都很優秀；HDR模式則為了創作者創造剪輯和調色的大空間，像是圖像參數可手動調整，ISO、曝光度、白平衡和快門速度都能自動調節，360度的複雜光線也能輕鬆應對。

ONE X小巧又輕便，機身重量僅有90.9g；1200mAh可更換電池，可確保在外拍攝時電量充足。LED顯示屏支持相機獨立操作，電量與拍攝模式等多種信息也可以直接查看；通過WiFi(20m內)、藍芽(10m內)或連接線（Lightning，USB Type-C和Micro-USB）連接ONE X到手機，可控制鏡頭拍攝、實時預覽成片、並回傳拍攝數據，操作便捷，隨拍隨走。

Insta360 ONE X不需要防震配件就能呈現穩定清晰的畫面/ Insta360提供

2.超強防震全景相機 重新定義運動攝影

Insta360 ONE X

ONE X延續Insta360突破性的Flow State六軸陀螺儀防震技術，可以自動補償修正偏移、傾斜和旋轉畫面，不需要防震配件就能呈現穩定清晰的畫面，而360度全景運動畫面也能達到專業穩定的流暢鏡頭。對此，官方特別針對ONE X的防震模式與另外兩款GoPro Hero7、Sony FDR-X3000一同測試，結果畫面顯示，在手持這三款持續移動時，ONE X比兩款呈現得更平順穩定。另外，值得一提的是，ONE X也可以滿足用戶各種運動場景的需求，無論是被安裝在運動器材上(安全帽、腳踏車、機車等)，或是運動環境下手持(滑雪、滑板、衝浪等)，只要開啟六軸防震功能，就能輕鬆實現畫面穩定的全景效果。

Insta360 ONE X更推出了深度潛水防水殼，讓拍攝的環境不再受限。原本的普通防水殼可用於日常生活防潑水及潛入水下5米，但全新的潛水殼支持水下360度拍攝，防水深度更可達30米，據說ONE X是目前唯一做到水下完美高清拼接的消費級全景運動相機；防水藍芽遙控器可遠端操控ONE X，同時自動記錄拍攝作品GPS數據。通過此數據，用戶可以輕鬆經全景畫面和照片上傳至Google地圖街景，可自行定義旅程跟蹤儀表板，覆蓋速度、方向、海拔、位置和路線信息，完整記錄精彩瞬間！

3.透過手機Adobe PR 一鍵即可剪輯

人手不離機的世代，ONE X手機App讓你在外也能輕鬆剪輯。App可針對多段場景進行智能分析，剪輯出專屬於自己的創意影片；相對傳統運動相機，ONE X直接拍好360度全景運動畫面，再透過手機App FreeCapture功能確定取景或重新編輯並且一鍵即可分享至社群平台。

4.新增創意全景玩法 實現你的電影夢

ONE X新增了「時空飄移」效果，搭配像魚雷般可拋擲的配件拍攝，用戶可再手動調節全景視頻分段播放速度，要放要慢都可以盡情掌握，享受創作的樂趣；除此之外，還有延時攝影、移動延時攝影、間格拍攝、定時拍攝等拍攝模式。ONE X依舊有隱形自拍桿功能，使用專屬自拍桿拍攝可於畫面中隱形，ONE X如同懸浮在空中，模擬無人機的拍攝效果。ONE X同樣具有Insta360獨創「子彈時間」功能，配置3K清晰分辨率，可達100fps高速錄製平順的慢鏡頭影像，讓拍攝效果達到新高度。

ONE X跨出了運動相機的侷限，將傳統運動攝影與VR全景創作相結合，這無疑成為運動相機市場上的重大突破。創立至今，Insta360產品市場佔有率超過70%，覆蓋全球1500多家門店，連鎖零售150多家，全球長期合作代理商70多家。Insta360的技術創新讓我們看見了無限可能，更期待下一次的突破。

(中時電子報)