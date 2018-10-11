高雄》臉書按讚人數少 韓國瑜網路聲量被指是「泡泡」

2018年10月11日 15:17 中時電子報 邱文秀

陳其邁臉書按讚數。(陳其邁臉書)

韓國瑜與陳其邁最新一次臉書直播人氣、留言數比拼。(韓國瑜、陳其邁臉書)

根據《網路溫度計》的統計，從9月25日到10月2日一星期之中，高雄市長參選人韓國瑜的網路聲量比台北市長柯文哲高了將近4萬。「館長」陳之漢於9日直播專訪韓國瑜，創造直播網站680萬網路熱度，韓國瑜臉書至今已144萬人次觀看。但PTT網友Frankaze分析，韓國瑜的網路聲量只是「泡泡」，原因在於韓國瑜粉絲團的「按讚數」很少。此番言論也引起網友論戰。

近期成為當紅炸子雞的高雄市長參選人韓國瑜，幾乎走到哪都製造話題，有他出現的網路影片或新聞也成為點閱保證。然而，PTT網友Frankaze在10日凌晨2點發文分析，韓國瑜的網路聲量只是「泡泡」，原因在於韓國瑜粉絲團的「按讚數」很少。

Frankaze表示，他覺得韓國瑜這陣子的聲量，會是台灣政治人物史上最大的網路泡泡。最根本的證據就是，韓國瑜粉絲團的「按讚數」。

他說，「有沒有人可以告訴我，以他目前幾乎是藍營新希望的聲量為什麼此時此刻，他FB按讚數只有13萬？真的讓小弟百思不得起解...連親柯議員高嘉瑜都有14萬，台北市長候選人叮叮也有17萬。小弟FB好友按馬英九的有5X位，但韓國瑜的...3位？WTF」。

此番言論也引起網友論戰，PTT網友young23在Frankaze的文章發出兩小時後回文說「就在兩個鐘頭後，現在他的粉絲按讚數是14萬88個，我開始注意他臉書專頁時，他的粉絲按讚數是8萬多，而這一切，大概是一個月的時間。」並說，一個月前高嘉瑜的臉書按讚數是?丁丁的又是多少?你會發現他臉書按讚的成長速度非常快，但應該不是用買來的那種成長。」

網友BossSB也回文表示「小弟高雄人，分析這奇異的現象給你聽，因為高雄很綠，意識形態非常嚴重，很多獨派家族是很要求在網路上，你不能點國民黨的讚，所以民調的未表態率很高，其實是因為環境問題，私下支持，但不能表態，一旦出聲，那不得了，所以支持的只能偷看韓國瑜FB，不能點讚。」

(中時電子報)