愛心無國界飛越4000公里蓋供水站

2018年10月11日 15:38 中時 陳世宗

台灣愛心無國際、天涯若比鄰！（陳世宗翻攝）

國際獅子會300-C3區前總監蕭文龍，得知家扶基金會海外直扶國家吉爾吉斯，急需為社區貧童興建供水站，及補充醫療、教育學習的資源，與獅友們一同響應捐款共250萬的經費，28名成員親自前往吉爾吉斯，為其捐贈的社區供水站揭幕剪綵，且與認養童相見歡，給予他們加油打氣，將台灣愛心千里傳送到需要的弱勢家庭。

在台灣我們水龍頭一打開就有源源不絕乾淨的水可以使用，而在中亞的吉爾吉斯，大人小孩需到兩公里外的村莊去取水，不僅間接影響孩子上課的時間，且因取水的量有限，多用於煮飯及飲用，較少用於洗澡，衍生衛生問題。

家扶基金會趙犁民董事長說：缺水，不是吉爾吉斯在用水上的主要問題，如何取到水，才是吉爾吉斯最大的民生問題！這也是為什麼國際獅子會300-C3區要響應千里蓋供水站。

吉爾吉斯家扶中心是家扶基金會設立的海外直扶據點之一，在當地因為用水不方便，洗澡是一種奢望，夏天2-3天簡單擦洗，一個禮拜洗一次澡在冬天更是平常事，其他甚至連最基本的上廁所都是困擾，進而衍生了疾病、衛生等問題。

吉爾吉斯家扶中心目前共計扶助2367戶家庭、7480名貧困家庭的兒童。感謝國際獅子會300-C3區富偉、成功、育達獅子會的善心捐助，在當地興建供水站，幫助孩子們在可以獲得穩定的水源，也幫助孩子可以有上學受教育的機會。

家扶基金會長期幫助國內弱勢家庭孩子翻轉貧窮，現在更將這一份愛傳到李白的故鄉「吉爾吉斯」，此行除了與吉國孩子們相見關懷外，也是一次最溫馨的民間文化交流。國際獅子會300-C3區的愛心無國界，親自將這份愛帶到中亞吉爾吉斯，這個愛的行動必將為許多吉國孩子的生活帶來更多轉變。

(中時 )