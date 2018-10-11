「靈堂版」競選服務處　議員參選人：省錢

2018年10月11日 15:39 中時 李怡萱

基隆市議員參選人張美瓊的競選辦公室，不只燈光昏暗、走道兩側還擺滿了花籃，裡頭還有一張照片擺在正中間，莊嚴氛圍被不少網友虧像靈堂。（取自爆廢公社）

基隆市議員參選人張美瓊的競選辦公室，不只燈光昏暗、走道兩側還擺滿了花籃，裡頭還有一張照片擺在正中間，莊嚴氛圍被不少網友虧像靈堂，還有人說「想跪著爬進去」。對此，張美瓊也出面回應，因為房子是租的，如果要牽電又要花錢，想說節約能源，已經請設計師改善。

紫色系風格、天花板上掛滿紅彩球，門口柱子一邊是基隆市長林右昌，另一邊是張美瓊的大型照片，服務處被PO上網路後，引起很多網友紛紛留言「柱子上是金童和玉女嗎？」、「看過這麼多間服務處，唯有這間最讓人有尊敬的感覺」、「很像靈堂，想鞠躬…」

張美瓊說，很多人來關心，認為她的服務處看起來很莊嚴。但因為房子是租的，租期只有短短幾個月，如果要牽電，得額外花很多錢，只好以蠟燭替代，順便節約能源，沒想到被民眾拍下照片放在網路上，引來這麼多關注。

張美瓊是基隆市七堵區議員參選人，今年已經是第2次參選，她說，自己只是個默默無名的素人，不可能有人來炒新聞，也不可能花錢買廣告、刊新聞，網友想像力驚人，照片引讓她被看到，很感謝網軍，笑稱這次是「無心插柳柳成蔭！」

(中時 )