又見老人肇禍! 老翁開車打錯檔暴衝撞人群 釀1死3傷慘劇

67歲的林姓老翁開車入錯檔，車子不斷往後移動推擠，釀成1死3傷的悲劇。（胡健森攝）

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林姓老翁因開車入錯檔，導致車子不斷後退擠壓機車及路人，一輛機車被壓在車輪下。（胡健森攝）

宜蘭頭城火車站前11日中午發生自小客車駕駛因入錯檔，所駕駛的汽車突然向後，當場撞上後方的兩輛機車，導致機車騎士及乘客還有路人遭到波及，共有4人受到輕重傷，其中65歲的趙姓女性傷者因傷勢過重，送醫急救後宣告不治；另外3名女性傷者則分別有頭部撕裂傷及肢體擦挫傷，送往陽大附醫救治，所幸意識清楚，暫無生命危險。

洗腎多年、67歲的林姓老翁11日中午開車前往頭城火車站要接女兒返家吃飯，卻因為入錯檔，本應該往前行駛的車子卻突然往後退，後方的兩輛機車閃躲不及遭推擠倒地，其中1名騎機車的婦人還被自小客車的前、後輪碾壓了過去，但婦人相當命大，僅受傷但保住一命。

受創最嚴重的是當時正抱著2歲大孫女路過該處的趙姓婦人，當場被自小客車給壓在車底下，雖有熱心民眾急忙合力將車子台了起來將趙姓婦人拉出車底，但送醫急救後仍宣告不治。

礁溪警分局表示，肇事的林姓駕駛酒測值為0，對於肇事的林姓駕駛供稱，他是要到車站接女兒回家，但移動車子時入錯檔，才導致車子突然後退並造成車禍意外；警方除了要釐清說法是否屬實，也將進一步檢查車輛，以便釐清是否有機械等其他原因。

(中時 )

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