手麻竟是肺癌末期 她頸椎被癌細胞吃塌險喪命

2018年10月11日 15:45 中時電子報 戴安瑋

台灣每年因肺癌而致命的人數居高不下，且多半就醫時已是晚期，一名60歲婦人因手麻腰痠到醫院看神經外科，經檢查後發現她肺部有不明陰影，再經胸腔內科確診罹患肺腺癌第四期，癌細胞已轉移至淋巴與骨頭，頸椎更被癌細胞吃到塌陷壓迫神經，所幸婦人在醫師建議下，接受肺癌免疫療法合併化療治療，僅3個月的時間，腫瘤大幅減少。

三軍總醫院胸腔內科主任彭忠衎對《健康醫療網》表示，婦人就醫時情況不樂觀，病理檢驗又顯示無基因突變，因此無法使用標靶藥物，若單用化療，存活期恐只剩半年，所幸今年初，台灣通過了肺癌免疫療法合併化療治療準則，婦人在醫師建議下，病患接受合併療法，僅三個月的時間，雖然PD-L1表現量低，治療已明顯見效，腫瘤大幅減少。

彭忠衎說，免疫療法就是喚醒自身免疫系統T細胞上的「PD-1免疫檢查點」的免疫機制，進而啟動自身免疫系統對於癌細胞的攻擊。免疫療法治療前，先進行腫瘤細胞PD-L1表現量檢測，可幫助醫師診斷治療療程，預測治療療效，並可避免醫療資源的浪費與經濟負擔。

他表示，如果表現量大於50％，可單用免疫療法；若PD-L1表現量較低，則可合併化療使用。而PD-L1表現量的檢測，相較於標靶藥物基因檢查來得快速且價格較低，有些醫院甚至提供免費檢測。

彭忠衎進一步說明，若PD-L1表現量大於50％，一線單用免疫療法，其藥物反應率達45.5％，高於傳統化療的29.8％；即便PD-L1較低，若搭配化療使用，一年總體存活率仍達七成，優於單用傳統化療。

(中時電子報)