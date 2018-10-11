基市信義區高地供水不足 年底改善

2018年10月11日 15:58 中時 張穎齊

基隆市信義區高地長期供水不足，台水一區管理處對此在當地施作配水池的改善工程，預計年底陸續完成，屆時將可解決當地居民的缺水之苦。（張穎齊翻攝）

基隆市山坡地有1萬2327公頃，占92.8％的比例，高地供水不足的問題存在已久，而居住在信義區高地的居民，多年以來更是飽受缺水之苦。台灣自來水公司為解決問題，去年8月即完成跨越田寮河的供水管線工程，近期也辦理高地住宅區配水池的改善工程，預計年底完成，讓民眾享有穩定的用水需求。

台水一區管理處副處長郭得祿表示，信義區高地目前由貢寮、新山系統送水，夏季枯水期來臨時，可能發生水源短缺，供水不足問題；其中東峰街、福民街因地勢較高，且位處供水管線末端，造成停水後復水緩慢。

郭得祿說，為解決信義區高地供水不足問題，台水於去年8月間，在仁一路橫跨田寮河接至信一路間，增設了「福虎橋過橋管工程」，把從貢寮、新山水庫的水，透過雙向系統順利送至基隆，解決夏季枯水所造成的供水不足問題。

他還說，為提升高地配水池蓄水及調配功能，已將「麗景江山」社區3600噸的配水池改善完畢，讓社區及深溪路一帶維持穩定供水；另外東峰街2000噸配水池及港平新村1000噸配水池，目前也在施工中，預計12月底可改善完成，屆時可發揮配水池供水調度最大效益，改善東峰街、福民街一帶高地供水問題。

針對逾齡老舊管線，台水也已陸續完成管線汰換工程，包括東峰街、培德路、新豐街；尚在施工的管線汰換工程，則包括敦孝街、信二路174巷、壽山路等地。未來將可有效大幅降低管線漏水問題，也可減少因挖路而造成交通不便的影響，進而供應穩定、量足又優質的用水需求。

(中時 )