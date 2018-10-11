基市信義區高地供水不足 年底改善

基隆市信義區高地長期供水不足，台水一區管理處對此在當地施作配水池的改善工程，預計年底陸續完成，屆時將可解決當地居民的缺水之苦。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時
基隆市信義區高地長期供水不足，台水一區管理處對此在當地施作配水池的改善工程，預計年底陸續完成，屆時將可解決當地居民的缺水之苦。（張穎齊翻攝）

基隆市山坡地有1萬2327公頃，占92.8％的比例，高地供水不足的問題存在已久，而居住在信義區高地的居民，多年以來更是飽受缺水之苦。台灣自來水公司為解決問題，去年8月即完成跨越田寮河的供水管線工程，近期也辦理高地住宅區配水池的改善工程，預計年底完成，讓民眾享有穩定的用水需求。

台水一區管理處副處長郭得祿表示，信義區高地目前由貢寮、新山系統送水，夏季枯水期來臨時，可能發生水源短缺，供水不足問題；其中東峰街、福民街因地勢較高，且位處供水管線末端，造成停水後復水緩慢。

郭得祿說，為解決信義區高地供水不足問題，台水於去年8月間，在仁一路橫跨田寮河接至信一路間，增設了「福虎橋過橋管工程」，把從貢寮、新山水庫的水，透過雙向系統順利送至基隆，解決夏季枯水所造成的供水不足問題。

他還說，為提升高地配水池蓄水及調配功能，已將「麗景江山」社區3600噸的配水池改善完畢，讓社區及深溪路一帶維持穩定供水；另外東峰街2000噸配水池及港平新村1000噸配水池，目前也在施工中，預計12月底可改善完成，屆時可發揮配水池供水調度最大效益，改善東峰街、福民街一帶高地供水問題。

針對逾齡老舊管線，台水也已陸續完成管線汰換工程，包括東峰街、培德路、新豐街；尚在施工的管線汰換工程，則包括敦孝街、信二路174巷、壽山路等地。未來將可有效大幅降低管線漏水問題，也可減少因挖路而造成交通不便的影響，進而供應穩定、量足又優質的用水需求。

(中時 )

手麻竟是肺癌末期 她頸椎被癌細… 愛環保好棒棒 小六生奪基市環境…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。