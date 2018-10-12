讓愛接力 南市動保處認養小站為浪浪找個家

2018年10月12日 07:41 中時 莊曜聰

台南市除了善化、灣裡兩處動物之家可認養犬貓，還與市區11家動物醫院及寵物業者合作，設立認養小站，減輕收容壓力，動物之家也開闢休閒空間，希望讓浪浪能有好心情。（莊曜聰攝）

台南市在2015年率先推行犬貓零安樂死，近年也積極為收容的浪浪找新家，除了善化、灣裡2處動物之家可以認養犬貓外，目前市區也有11家寵物業者及動物醫院配合成立「認養小站」，民眾可在現場認養南市動物之家挑選的待認養犬貓，希望能為更多浪浪找到合適的主人。

南市動保處指出，「認養小站」結合動物醫院及寵物店等民間資源，讓民眾在住家附近就能夠看到可愛的認養動物，今年度積極推廣，也獲得更多單位響應，除了能提供多點認養服務，另一方面可減少收容所的收容壓力，待認養的浪浪們還能有更舒適的中途場所，民眾在認養小站，也能獲得更多動物保護及專業的動物照護資訊，一舉數得。

認養小站的浪浪都來自於2處動物之家，獸醫師與工作人員會觀察收容所內的犬貓，挑選性情較為溫和穩定的浪浪，再給予初步的動物訓練，最後再交給各認養小站，給予足夠的生活空間與照護，等於是環境較好的寄養家庭，再期待有緣人能帶牠們回家。

南市動保處指出，在認養小站認養的浪浪，與動物之家享有相同優惠，包括「認養流浪犬貓專屬醫護卡」，每年享有1次免費基礎健康檢查，各項醫療收費可享終生8折優惠，還有免費醫療諮詢等，另外還有預防針注射、寵物晶片植入登記及絕育手術等，幫浪浪到新家前能做好準備，也盼更多市民讓愛延續。

(中時 )