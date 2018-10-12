用料理概念製作 菓茶濃手工黑糖珍奶不甜膩

2018年10月12日 07:44 中時 張祈

菓茶濃雖隱身在林森路的巷弄內，但每天仍吸引不少慕名而來的消費者。（張祈攝）

每日限量熬煮珍珠，動作慢一點就買不到了。（張祈攝）

老闆手工炒糖，是黑焦珍珠奶茶好喝的秘密。（張祈攝）

時下流行的黑糖珍珠鮮奶花蓮也買得到！隱身在林森路巷弄內的菓茶濃，沒有招牌，只有一扇敞開的「窗邊櫃檯」，其中人氣商品「黑焦珍珠鮮奶」嚴選手工珍珠，以黑糖、手工炒糖調味出帶點甘苦味的黑糖珍珠，甜而不膩的「大人味」珍珠是最大特色，每日限量販售，許多客人都會專程打來「訂一杯」，避免晚一點就買不到了。

「以餐廳經營方式在賣飲料！」陳老闆與老闆娘Karen及一名合夥人共同經營，他說，所有飲品皆以「料理」模式製作，店裡的茶飲全以茶葉、水果熬煮做「茶底」，黑糖珍珠則嚴選屏東手工珍珠，加上老闆每日現炒的焦糖、熬煮的珍珠，老闆強調，光一杯黑焦珍珠鮮奶就需耗時2小時。

因為三人不愛甜膩的珍奶味道，特別選用焦糖做調和，陳老闆說，外面黑糖珍奶偏甜膩，以焦糖的甘苦中和黑糖的甜，焦糖源自老闆手工炒糖，煮好的珍珠還需要以焦糖、黑糖漿「醃製」一小時左右，才能入味成合格的「黑糖珍珠」。

因為三人全是「門外漢」，經過半年時間研發，陳老闆說，包括烹飪工具、配料比例、甜度調整、珍珠軟Q程度等全是他們不斷測試，也因秉持著「跟別人不一樣的」堅持，讓研發之路吃足苦頭，直到今年5月試營運還在調整比例，總算達到老闆的高標準。

菓茶濃的黑焦珍珠鮮奶，最佳賞味期限是半小時，Karen提醒顧客，因為珍珠結合黑糖已經調整到完美比例，甜度只能調整至更甜，唯一能減少的只有冰塊的數量，若喜歡吃軟Q口感的，就直接插上吸管喝，喜歡吃有嚼勁口感的，就搖一搖飲料。

(中時 )