堅持珍珠只放4小時「冰鎮」手法保持Q度

吳姓老闆在新北市中和區興南路二段創立「可立杯」飲料店逾20年，堅持珍珠超過4小時就丟棄。（葉書宏攝）

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吳姓老闆在新北市中和區興南路二段創立「可立杯」飲料店逾20年，堅持珍珠超過4小時就丟棄。（葉書宏攝）

新北市中和區興南路二段「可立杯」創業至今逾20年，珍珠奶茶是店內熱銷商品之一，吳老闆堅持茶類天天現煮，珍珠Q彈有嚼勁又有淡淡甜味，吳老闆透露，「珍珠Q彈在於冰鎮的功夫，堅持超過4小時就丟棄，才能保有珍珠的好滋味！」

吳老闆表示，珍奶天天限量供應，為要求品質，除了茶類天天現煮外，珍珠同樣不能馬虎，珍珠熬煮過程約1個小時，之後需歷經冰鎮的過程，才能讓珍珠吃起來Q彈有嚼勁，但除了嚼勁還不夠，珍珠還必須和砂糖一起炒過，才能讓每顆珍珠保有淡淡甜味。

吳老闆說，珍珠放太久就會失去嚼勁，因此，他們堅持珍珠一旦超過4小時立刻丟棄，有時傍晚以後，珍珠奶茶已銷售一空，不少消費者都會要求老闆現煮，但為保有品質，仍會請客人明天再來。

吳老闆表示，飲料店大多會利用冰鎮方式讓珍珠Q彈有嚼勁，但冰鎮的時間長短就是「功夫」，他們創業逾20年，擁有逾20年的經驗與技術，珍珠好壞一吃高下立判，「秉持著作給家人吃的心情，對於品質、原物料及製作過程都相當講究。」

另外，除了傳統珍珠奶茶外，為符合客人需求，同樣提供有鮮奶珍珠奶茶，採用知名品牌鮮奶，消費者一上門就可以看到鮮奶擺放在冰箱內。

朱姓消費者表示，從學生時代吃到為人母親，店內的飲品是伴隨自己成長的好滋味，加上店內的服務員熱情招呼，每次到店內消費都有一種回家的親切感，不少同學搬離中和，回到故鄉仍要來點一杯兒時回憶。

店名：可立杯

地址：新北市中和區興南路二段46號

電話：02-8942-1826

營業時間：每天上午10時至下午11時（全年無休）

售價：珍珠奶茶30元

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