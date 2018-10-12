郁慕明：先集中力量把民進黨打下來

2018年10月12日 07:22 中時 季節

新黨主席郁慕明於11日晚間在臉書發文，指出，新黨和國民黨在有些事情上還是可以合作，現階段則需先把民進黨打下來，才能重建真正自由的台灣。

郁慕明表示，柯文哲說「兩岸一家親」，新黨認同此理念，也檢驗他落實。丁守中則邀郁慕明為他站台，因為國新「兩黨一家人」，郁慕明欣然同意，同時告訴媒體，既然柯文哲和親民黨結盟，新黨就和國民黨站一起，也希望國民黨要大度，大家君子之爭競選議員，一起把民進黨擠下去。

郁慕明指出，有朋友留言質疑，新黨不是說過和國民黨「分手」嗎？郁慕明表示自己說得很清楚，新黨在兩岸路線上，必須和國民黨做區隔，因為新黨追求統一，國民黨卻說「不統」；至於在其它我們認為正確的事情上，兩黨還是能合作。

郁慕明指出，他自己也說過，如果國民黨能明確以統一為目標，認同新黨不要對美軍購、建立台灣為非戰之區，承諾上台就恢復軍公教原本應有的權益，新黨當然支持。否則2020，新黨仍不排除推出自己的總統候選人。

郁慕明主張，現在大家最大的敵人，當然是無法無天、毀憲亂政、獨裁專權的民進黨。對郁慕明而言，政治上有不同顏色是正常，因為各種立場本就存在，為了鞏固各自選票，自然也會有各自「本色」。

郁慕明說，但民進黨不只是堅持「綠色」、堅持台獨的問題，而是粗暴蠻橫、為所欲為，只准州官放火，不准百姓點燈，容不下不同顏色的存在，一朝得勢就要將異己掃除殆盡，完全破壞了他們自己標榜的多元價值，甚至高舉意識型態，只是為了仇恨動員，根本不談如何實現，將人民生計玩弄於股掌之間。

郁慕明表示前些天他才拋出台灣在兩大強權間的生存之道，包括新黨自己都要走出傳統框架，只有和平、安定、繁榮才是硬道理。我們可以包容各種不同顏色，無論是藍、黃、白、橘或所謂「無色」，但這一切都必須先集中力量，把現在已成為暗黑勢力的民進黨打下來，才能重建真正自由多元的彩色台灣！

(中時 )