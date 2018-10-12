嘉義》縣長選戰升溫 三參選人提觀光政見

翁章梁11日觀光政策記者會，提出4大方向。（張亦惠攝）

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許多觀光相關業者出席力挺，並簽名表態支持。（張亦惠攝）
吳育仁提出觀光人數翻倍等4大觀光政見。（張亦惠翻攝）
吳芳銘也推出「235愛上我．家己人的友善旅行城市」12道品牌觀光產業光輝政策。（張亦惠翻攝）

嘉義縣得天獨厚擁有阿里山、雲嘉南濱海、西拉雅三個國家風景區，且有海區的故宮南院、高跟鞋教堂；山區的太平雲梯，觀光資源豐富，嘉縣長參選人翁章梁今提出「觀光共好」政策4大方向、吳芳銘也發表12道品牌觀光產業光輝政策，吳育仁更於日前宣布4大主力政策，三巨頭卯足全力，力拚年底選舉。

翁章梁11日舉辦記者記者發表「觀光共好」4大觀光政策方向，包括山海共榮、故宮蛻變、主題經濟及城鄉創生，翁章梁表示，過去業者受限土地使用合法性，不敢擴大提升設施的質量，未來縣府將成立「觀光土地利用輔導小組」，協助業者解決問題，創造雙贏環境，同時鼓勵各鄉鎮市社區或景點結盟成立觀光協會，合力推動體驗型的遊憩聚落，結合在地特色，創造綠色產業。

翁章梁說，未來將統整觀光資源，提出體驗行程，帶動山、海、平原旅遊優質化與國際化，深度整合自然、文化、藝術及產業，重新設計景觀路標及地標，強化視覺意象，設置更多服務據點，帶動沿線有潛力的觀光據點與地方產業轉型。

11日離開縣府專心投入選舉的吳芳銘也提出「235愛上我．家己人的友善旅行城市」12道品牌觀光產業光輝政策，當中提到，嘉義縣旅遊資源多樣且具歷史人文特色，透過整體規劃開發遊程、群聚和軸線發展延時旅行，建立友善旅遊城市品牌，發展特色、深度、主題旅遊和小旅行，結合美食、住宿、伴手禮和相關觀光資源，繁榮觀光產業。

吳芳銘更指出，觀光產業的發展與城市定位行銷、歷史文化厚度、豐富生態資源和故事行銷密切相關，透過地方獨特的特色行銷，吸引旅遊和投資，蓬勃發展觀光旅遊產業。

吳育仁上月也提出「觀光客倍增」等4大方向，包括到中國大陸召商，第一年保證觀光人次翻倍，四年要增加三倍，讓嘉義縣觀光及農業成為最重要支柱產業，讓奄奄一息的相關產業恢復動能，人潮錢潮滾滾。

(中時 )

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