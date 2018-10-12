律師說法》偷拍正妹與男友激戰 拍到「四隻腳」的結局是…

2018年10月12日 00:02 中時電子報 張國欽 文／聯晟法網、編輯／

一名無業林姓男子，聽說輔仁大學女大生很漂亮，每天跑到校內閒晃，連員工、學生都對他有印象。後來，他買了一台ＤＶ拍攝漂亮的女大生，返家再用電腦觀看，某日，林男逛到輔大進修部大樓一樓，發現一對情侶中的高姓長髮女學生很正，開始從遠處拍攝，後來見高女與男友走進女廁，心想「兩人一定是要愛愛」，便決定偷拍。

他走進廁所趴在地上，從門縫由下往上拍了半天，只錄到「4隻腳」，拍不到上半身，便轉而到旁邊廁所，站在馬桶上將ＤＶ舉高從上往下拍，這對情侶親熱到一半，看到有支鏡頭伸出驚嚇大叫，林男見狀奪門而逃，男的追出將他扭送警局法辦。

新北地檢署偵訊時，檢察官檢視林拍攝內容，發現沒有拍到任何身體隱私部位或告訴人非公開活動，不構成刑法妨害秘密罪，但警方仍可依社會秩序維護法開罰。林聽到因自己拍攝技術差而逃過刑責，鬆了一口氣。

法律教室： 竊錄罪之成立，係指竊錄非公開之活動、言論或談話之行為。非公開之活動又指不對公眾公開而具隱密性，且有建築物或其他設施而在客觀上足認可以確保隱密性之個人或團體活動，如浴室洗澡、廁所如廁等等。妨害秘密罪屬於「告訴乃論」，須主動提請告訴，法院才能受理。復依社會秩序維護法[$301611$]第83條第一款：「意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者。」 可處新台幣六千元以下罰鍰。由於罰鍰的處分是屬於行政罰，所以只要向警察機關報告，由警察機關來處罰即可，與刑事犯罪的罰金，執行方法不同。林男尾隨情侶進入廁所欲盗錄兩人親熱的畫面，所幸兩人即時發現，林男實際上亦未錄得非公開之活動之內容，林男雖有竊錄之故意但實際上卻未取得而相關資訊，乃未遂行為，因竊錄罪不處罰未遂犯，故林男不成立犯罪。

[$300337$]刑法第三百十五條之一 有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金： 一、無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。 二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者。 社會秩序維護法[$301611$]第八十三條 有左列各款行為之一者，處新臺幣六千元以下罰鍰： 一、故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者。 二、於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者。 三、以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲異性者。

(中時電子報)