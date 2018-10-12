Uber到底贏在哪？網友分析這三點打趴小黃

2018年10月12日 00:02 中時電子報 莊楚雯

現在交通工具多樣化，除了搭捷運、公車與計程車以外，還多了Uber這個選項，雖然Uber最近因為與租賃業合作，反應兩極，但許多人還是覺得Uber的許多優點大勝計程車。

就有網友在PTT上分享5個月以來搭乘一般計程車與Uber的差異，認為一般計程車要與司機聊天、聽司機抱怨政治、給大鈔會得到白眼或嘖一聲、去冷門一點的地方要一直指路等，都讓他心累。對此，網友們也非常認同原PO的無奈，雖然還是有素質好的小黃司機，但真的要靠運氣。此外網友們也分析出Uber風評好的三大原因。

1不用聊天：

有網友留言，最喜歡uber的點就是不用講話，「接送地點全都直接輸入完成，到哪接、送到哪一目瞭然」、「計程車遇到雷的機率太大，常常遇到問我怎麼去目的地的司機」、「我也遇過計程車要幫忙導航超不爽，我上車只想休息放空也不行」、「還是愛Uber，把目的地設定好，上車完全不用說話，不擔心司機跟我聊政治」。

2素質：

網友們分享他們搭小黃的各種驚嚇體驗，「之前招路邊計程車一上車立馬後悔，裡面檳榔味超重，司機大哥穿著很像廟公，開車穿藍白拖...開車速度超快右轉完全沒在理機車我嚇到快閃尿...」、「Uber素質真的好很多，至少不會像某些小黃一樣成為交通問題（突然右切左切或開中線）」。

3價格透明：

在坐車之前就先知道價錢是一大優點，「台北市的小黃其實沒那麼糟，但我喜歡uber透明的價格」、「我有過給大鈔被說我找他麻煩…我就剛領錢啊」、「遇過問司機能不能搭短程，他說可以，然後上車後又嫌說載到我這種很衰賺不了錢，沿路故意開超慢讓他跳表」。

但也是有些人覺得，搭小黃有小黃的好處，像是付現、隨處招手就有車，還有車隊APP等，都是Uber沒有的優勢「只喜歡付現，所以還是會搭小黃」、「小黃隨手一攔很方便，而且uber有時候高峰的價格太誇張，小黃相較起來就算是塞車也不會那麼貴」、「用台灣大車隊APP叫車，九成素質都很不錯，司機也不會硬聊，還有評價機制」「我習慣先輸入目的地用55688或uber比價擇一，都刷卡付款+免跟司機聊天，車況都蠻好的」。

(中時電子報)