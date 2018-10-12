訪問韓國瑜被說不入流 館長怒轟：打架、酒駕、霸占主席台最入流！

2018年10月12日 00:01 中時電子報 丁世傑

館長於10月9日直播專訪韓國瑜，創造680萬熱度以及1百多萬人次觀賞，卻於10月10日稱臉書被停權7天，館長11日又在直播指出，民進黨立委說他罵3字經很不入流，館長諷刺，他就是沒水準，酒駕、打架、霸佔主席台最有水準！

館長11日在直播表示，他公正公開，一接到邀約，就天天講韓國瑜要直播，也歡迎陳其邁、蘇貞昌，但沒人約阿！怎會變成在支持國民黨？他說他直播也罵「國民黨民進黨都垃圾」，有支持國民黨嗎？

館長質疑，一年有365天，為什麼他跟韓國瑜直播，隔天臉書就被停權？給他一個解釋，為何被惡意檢舉？帳號是誰？為何要檢舉？這麼巧？解釋解釋嘛！

館長直言，他講話不公正嗎？沒有開放民進黨來直播嗎？沒人要來！他有包庇韓國瑜嗎？他也問韓國瑜是不是黑道，有包庇他嗎？也有罵國民黨阿！

館長指出，對於直播專訪韓國瑜，有一位民進黨立委說「對話就是，我沒有對館長不禮貌，那是他的風格，但是我們是討論在高雄市政，好像有點有暗示高雄人就是那種口氣，愛臭幹拉譙，就是這樣才是高雄人」。

館長爆氣怒罵，「我有這樣說嗎？我哪有說高雄人臭幹拉譙？說我就好了，說高雄人做啥？借高雄人的手揍我？借刀殺人？」

館長解釋，韓國瑜直播事前不套招，事先不RE稿，也不要一個記者來，韓國瑜也守承諾，而且他問話很龜毛，受得了就來，受不了就不要來，韓國瑜都敢回答嘛！

館長指出，有民進黨立委在政論節目說，「那天跟館長直播有沒有效益？有很大效益阿！但中間夾雜很多3字經、5字經，是不是導致他被檢舉停權？我不知道，，那我一定不會讓我孩子去看，因為我覺得太不入流了！」館長怒問什麼叫入流？打架、丟椅子、酒駕、霸占主席台，入不入流？罵髒話不入流，你們打架最入流！

館長也向高雄人道歉，因為他的原因，讓民進黨立委覺得高雄人都是臭幹拉譙，館長說他是做他自己，不知道綠委為何這樣說。館長質疑，所以高雄有坑洞、淹水，都不能說？做不對不能講？他沒也要害人，愛聽就聽，他就是俗又有力。

民進黨立委也質疑，直播專訪韓國瑜「除了臭幹拉譙，到底說了什麼？」，館長怒轟這位綠委「耳包」！

(中時電子報)