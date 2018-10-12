搭機為何要關手機？機長爆內幕：與飛航安全無關

2018年10月12日 00:02 中時電子報 林郁庭

常出國搭飛機的人都知道，空服人員會於飛機起降前，再次要求乘客將手機轉為關機或是飛航模式，但使用手機真的會影響到飛機運作嗎？一名機師解釋，真正原因是為了保持機艙內安靜，大於飛航安全之顧慮。

根據《太陽報》報導，美國航空公司機師派翠克（Patrick Smith）透露，現代化的飛機，零件組裝和設計都更進步，且是經過謹慎考量不受（手機）訊號干援，「手機不太可能導致駕駛艙出問題」。

派翠克表示，隨著科技進步，基本上不太會影響到飛行安全，但也並非完全不可能。不過，他認為，在機上使用手機比較可能影響社交問題，「畢竟誰也不想在狹窄的機艙內，同時聽到200人同步開口閒聊」。

《TRAVEL+LEISURE》網站指出，飛安專家馬其（Allison Markey）表示，事實上，比較現代化的電子儀器不容易受到干擾，機艙沒有神奇偵測儀器，可以查到手機是否連上網路或開啟Wi-Fi。

易捷航空的機長福斯特（Chris Foster）也同意此看法，他表示會要求關機的規定，須回溯到那時還沒有iPad平板的年代，如今已經沒有理由要求乘客關機，關機的規定其實沒有意義，可能很快就會取消。

目前不少航空公司同意在限定時間實施3C解禁，乘客可在機上使用手機，但美國聯邦航空總署（FAA）基於安全考量，仍禁止手機語音通訊，美國聯邦通訊委員會（FCC）至今也未說明何時會開放。

(中時電子報)