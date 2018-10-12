聽到酒駕犯撞死三人 朱學恒怒批蔡政府竟有酒駕發言人

2018年10月12日 00:07 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

台北市21歲男子謝亞軒昨(11)日下午近6時許，駕駛黑色轎車失速撞進騎樓，造成三人死亡。經查謝男今年已因酒駕被依公共危險罪被判刑四月徒刑，這次肇事雖酒測值為零，但無照駕駛，除開罰單外，也依過失致死罪嫌送辦。此事再度喚起酒駕危害性，「宅神」朱學恒直罵：「人渣」，並批民進黨「這個說酒駕零容忍的政府，卻有一個酒駕發言人，到底要如何自圓其說？」

行政院發言人Kolas是在4年前曾因酒駕被逮。根據判決書和起訴書記載，她在2014年8月9日深夜11點喝了2罐啤酒後開車回家，清晨4點多在國道上被警方攔查法辦，酒測值每公升高達0.37毫克，由於她認罪且態度尚可，台北地院依公共危險罪判處2個月徒刑，可易科罰金6萬元。對此，Kolas坦承：這是不對的事情，她願意當終身反酒駕志工。

不過，蔡政府宣稱「酒駕零容忍」，卻找來酒駕者擔任最高行政機關發言人，打了反酒駕政策一巴掌，更讓建構「酒駕零容忍」文化出現被挑戰的破口，負面效應嚴重。如今，一名酒駕被判刑者又在北市鬧區道路尬車失速撞進騎樓，造成三人死亡。這類不負責行為，是不定時、不定點、不分階層，只要走在路上，誰都可能成為被害人。所以，多數台灣人對酒駕非常憤慨要求重罰。無怪，「宅神」朱學恒痛批民進黨「這個說酒駕零容忍的政府，卻有一個酒駕發言人，到底要如何自圓其說？」

★喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康★

(中時電子報)