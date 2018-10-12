公車新設「安全裝置」反傷人　業者諾一周內改善

2018年10月12日 00:21 中時 高彥哲

公路總局規定，去年起新購低地板公車上須增設嬰幼兒車區，以防止嬰幼兒車於公車轉彎時橫向位移，但嬰幼兒車區伸縮式扶手與支柱鎖合接頭銳角外露，恐成潛在安全殺手。（高彥哲翻攝）

新北市議員鄭宇恩接獲民眾投訴指稱，低地板公車針對輪椅族和嬰幼兒推車新設很多伸縮式扶手，但部分業者新設嬰幼兒車區伸縮式扶手機關複雜，不僅操作不易，鎖合接頭的銳角恐成潛在安全殺手，大人容易撞到腰部，小孩容易撞到頭。

依公路總局規定，自2017年起出廠的公車都必須增設嬰幼兒車區，客運業者增設新型安全欄杆，防止嬰兒推車在公車行駛時移動碰撞，達到友善城市目標。

鄭宇恩表示，嬰幼兒推車區立意良好，但使用上卻造成家長處處不便，且車上嬰幼兒車區伸縮式扶手與支柱鎖合接頭，不僅外露且有銳角，恐對幼兒及年長乘客安全構成潛在危害，請交通局盡快調查其它業者公車上的嬰幼兒車區是否有類似的安全問題，希望能有更友善的設計。

交通部路政司專門委員李昭賢表示，目前低地板公車新增幼兒車區只有功能性規範，由廠商自行設計安裝，並無安全性部分規定，而伸縮式扶手與支柱鎖合接頭有多處金屬性銳角及凸出物，確有危害乘客安全的疑慮。

李昭賢強調，目前設計仍符合國際的「防止位移」標準，只要妥善以軟材質包覆就能夠改善銳角的潛在問題，允諾請業者一周內改善全新北目前12部有相關設計的新購公車扶手裝置安全缺失，並加強宣導嬰幼兒車區措施及使用方法。

(中時 )