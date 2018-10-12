王不見王！他養日蘭金魚和貓小心翼翼

觀賞日本蘭壽金魚得以俯視角度，從上往下看，會發現日蘭的美麗姿態。（林瑞益攝）

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旺報
就算養殖失敗，顧啟文對日蘭金魚仍不離不棄，圖中的金魚篩蓋外翻。（林瑞益攝）
顧啟文養的金吉拉貓，老是一張臭臉。（林瑞益攝）
顧啟文養的日蘭與土佐金魚頗具規模。（林瑞益攝）

住在高雄市新興區的顧啟文，養殖日本蘭壽金魚（以下簡稱日蘭）十年如一日，他說，日蘭對水質很挑剔，馬虎不得。同時，他還領養了一隻金吉拉貓，他說，就「王不見王」囉。

顧啟文養魚成痴，他也一度想放棄，他說，兩年前搬家時是可以放下，但他就是捨不得，選擇繼續敗家。在他經營的創意料理店的樓上，養了十幾池的日蘭與土佐金魚。

年近50歲的他說，養金魚的第一條件是喜歡，因為喜歡，所以甘願每天刷魚池，不要讓細菌影響水質。顧啟文已經成家立業，談到太太是否反對他養金魚，他說，太太起初並不知道，後來知道了，勸他別太沉迷，要多留一點錢給家裡。所幸，近年來受到一個朋友資助，花錢請他幫忙養魚，讓他無後顧之憂。

儘管養日蘭就是培養最好的一隻，百中選一，但就算因為水質差而導致日蘭生長不好，出現鰓蓋外翻的情形，他仍不離不棄，因為「一隻都不能少」。

除了養魚，他還養了一隻貓，名叫「啾咪」。他說，曾經發現貓偷偷爬上頂樓，還好他發現得早，在貓去撈魚之前就阻止牠，沒有發生慘案。因為這次記錄，讓他對貓有了警惕，不會再讓牠接觸到金魚。

(旺報 )

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