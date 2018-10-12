中年婦人透過勞動部任行銷推廣員 開發有機蔬果冰沙受歡迎

2018年10月12日 03:27 中時 謝佳潾

中年婦人潘錦絹經勞動部潮州就業中心協助重返職場，任行銷推廣人員，開發有機小黃瓜冰沙受歡迎。（謝佳潾攝）

53歲曾任包裝作業員的潘錦絹中年失業，今年年初求助勞動部潮州就業中心透過「多元就業開發方案」計畫，在屏東縣魚菜共生推廣協會找到行銷推廣人員工作，充分發揮地方媽媽出色手藝，開發有機小黃瓜冰沙等蔬果週邊商品，在小農市集中特別受消費者喜愛，成功開創職場第二春。

屏東縣魚菜共生推廣協會經常到小農市集擺攤，負責推廣「一邊養魚一邊種菜」環保生態理念的，是留著一頭俐落短髮、臉上帶著親切微笑的中年行銷推廣員潘錦絹，她將協會收成的有機蔬果排成一列，一旁擺放她利用有機檸檬製成的醋飲、酵素、清潔劑等產品，並現場榨有機小黃瓜冰沙，香甜冰涼滋味，令顧客喝了直呼「過癮！」。

「感謝就服員放大我的優點，助我中年重返職場」，潘錦絹說，她上一份工作是在海苔工廠擔任包裝作業員，6年前因工廠倒閉而中年失業，求職四處碰壁，待業期間，曾做過修改衣服、家庭代工等臨時短期工作，也協助丈夫務農。今年年初為增加家庭收入，求助潮州就業中心。

就服員楊品淇了解她過去工作經驗後，開始進行就業媒合，得知屏東縣魚菜共生推廣協會運用勞動部多元就業開發方案釋出行銷推廣人員職缺，須具備農事、銷售等經驗，經評估潘個性外向、具有農耕經驗且親和力佳易與人互動等職場優勢，鼓勵她求職應徵。協會在面試過程，果然就因看中這些優點，決定僱用。

她在工作過程中，發揮農家婦人刻苦耐勞精神，努力學習魚菜共生農法，也不時腦力激盪，將有機蔬果製成多樣週邊商品以提升產品價值。她在小農市集擺攤時，向顧客展現的，除了有農事、廚藝等專業能力，更是中年回歸職場後所帶來的自信與成就感，格外耀眼。

潮州就業中心主任楊采蘭表示，潮州就業中心不定期舉辦徵才活動及就業促進研習課程，接下來將在10月25日上午9點半至中午12點半，在屏東縣恆春鎮山腳里老人會活動中心舉辦「恆春滿州車城地區聯合徵才活動，屆時有15家以上廠商釋出超過120個職缺，歡迎民眾到場應徵。

(中時 )