「單身一姐」看周遊世紀婚　白冰冰、陳美鳳：阿姑帶給大家勇氣！

2018年10月12日 03:28 中時 林淑娟

周雅芳（左）、伍宗德進行的為弱勢團體拍影片計劃獲得明星好友支持。（林淑娟攝）

陳美鳳。（林淑娟攝）

周遊（阿姑）與老公李朝永走出婚變風暴後，日前席開百桌舉辦盛大紅寶石婚宴，目前都單身的白冰冰、陳美鳳兩位演藝圈大姐，11日出席製作人好友伍宗德的慈善活動時被問及此事，白冰冰笑說：「阿姑給我們很大的鼓勵，我們年紀還小！」陳美鳳也說阿姑的世紀婚禮應該是空前絕後，「勇氣對她來講不是問題，她一直都很有勇氣，也帶給大家勇氣！」

資深製作人伍宗德最近成立「願有情」傳播，免費為有需要弱勢拍攝公益影片，相戀20多年的另一半、也是資深藝人的周雅芳是重要推手，白冰冰笑說：「看雅芳這麼幸福，替她開心！」反觀自己，她則說，再放個男人來自己可能無福消受，「因為最好的都是別人的了，年齡差不多或比我們大的，擔心要照顧對方，年紀比我們小的，壓力也很大」。

白冰冰笑說，總之先把自己過得快活比較重要，「現在社會上類似我跟美鳳這樣單身的女生超多，我們就是先把自己生活過好」，她還戲稱自己現在是「七逃人」，忙碌工作之餘就是跟一群姊妹淘去旅遊、四處走走，大家的主題曲就是「〈七逃人〉。

她感嘆人生如果幸運可以活80年，她也只剩10幾年，這段時間就是健健康康活得開心比較重要，「每個人都在跟時間賽跑、跟生命拔河，所以更珍惜自己吧 ，可以自私一點、對自己好，讓心情愉悅，就做快樂、想做的事。」例如這次響應伍宗德的善行，擔任善的代言人，也意味著我們心裡都是美的、還有能量，可以帶給大家更多善的力量。

對於阿姑和李朝永辦紅寶石婚宴曬恩愛，陳美鳳說，阿姑在做她想做、開心的事情，「我們就是祝福她，可能他們有很深的緣份吧，我們就是緣分不夠深。阿姑確實給了很多人鼓勵」。她笑說，那天看到阿姑的婚宴，民視的同事就催她趕快找一個嫁，還說要幫她辦一場更大的婚禮。

但她目前對感情很隨緣自在，覺得努力過生活更重要，也不會很想要有個對象，她坦言認識新朋友對她而言不容易，幸好本來就有一些很不錯的朋友，生活過得很充實，不需要給自己太大的壓力或勉強自己，「年輕時該做的都做過了，多認識朋友OK，但不會放太多心思在這方面了」。

她不諱言常有已婚男人示好，但自己界限很清楚，有家庭的、有老婆的都只當朋友、當大哥，當朋友也只能「點到為止」就好。交往對象至少價值觀差不多、聊得來，她也再次強調自己喜歡公務員的長相，喜歡認真工作踏實有內涵的人，不一定要很體貼、或花言巧語，「不要太虛華，務實一點，我喜歡安定，就算是我逗他開心也沒關係」。

(中時 )