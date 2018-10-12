屏東》新埤鄉餉潭村長潘德生洗腎20逾年　為民服務不落人後

新埤鄉餉潭村長潘德生因「莫忘初衷」再次當選後，申請經費整理村內龍潭周遭環境，他說，年底選舉不再猶豫，將拚連任繼續為大家做事。（謝佳潾攝）

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新埤鄉餉潭村長潘德生，小學沒畢業即放羊養牛幫忙家計，大字也不識幾個，但他並未因此自卑，反而比任何人都要熱心、盡自己所能為村莊付出，洗腎至今20逾年更是不曾怠惰，幾乎每天早上7、8點就騎車巡視庄頭，年底他將憑高度熱情再拚連任。

「其實我什麼都不會，把村民顧好就好。」現年63歲的潘德生，自嘲學歷低、不識字，長期在宮廟當志工，從沒想過當村長，而也許是他做事大家還信得過，所以16年前才會被推出來選村長，而他當選後，也沒特別做什麼，就是村民需要他服務什麼，他便做什麼。

潘德生舉例，若村內有長者要出外就醫、領藥等，他會盡量排開洗腎時間陪同，他說，竟然村民開口求助，就要做到讓他們安心，自己是老人家、也是庄腳囝仔出身，能懂得他們的不便。他再次自嘲，「我就是比較好使喚，大家開心就好」。

然而，他任一屆村長後，仍覺得不識字無法為村莊帶來更好的發展，於是一度猶豫參選，直到4年前村民再度極力推舉他，他才打開心結加入選戰，因他發現，其實有無建設一事，並非村長能力所及，上還有代表能為此盡力，他只要將村民顧好就好。

他因「莫忘初衷」再次當選村長，不僅持續一早巡視庄頭的任務，還申請經費整理村內龍潭周遭環境，讓大家多個休閒好去處。他說，年底選舉，他不再猶豫，將拚連任繼續為大家做事。

(中時 )

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