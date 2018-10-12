屏東》縣議員陳文弘拚連任 交通、醫療、漁港成政見

2018年10月12日 07:14 中時 謝佳潾

屏東縣現任議員陳文弘，身為初任議員的他，相當積極為恆春半島的居民謀福利，而4年下來他看見半島上的交通、醫療等問題都未被解決，他決定年底再拚連任，不僅要為民眾爭取快速道路、救護車費用補助，還要力爭興海漁港的擴建。

陳文弘指出，每每講到恆春半島的交通問題，高鐵南延的話題就會被拿出來講，但大家都知道，那是個望塵莫及的願望，說真的很不實際，就算有也是很久很久之後的事了，所以當務之急，建設快速道路或高速公路才是最好的方案。

陳文弘說，恆春真的太遠了，從屏東市到恆春百逾公里，少說也要1個半小時的車程，且還是只有一段台1線接台26線，這不僅在連假期間易造成塞車狀況、拉長行車時間，在救護車趕救人時，也相當危險，因在彎曲的路上都飆都是時速破百在飆車。

他說，恆春醫療資源短缺，若遇重大傷病勢必要往北送，而長路迢迢所需的救護車費用，對病患及家屬而言是個負擔，照理說，他們是因為政府資源不足才會被迫轉院，所以這筆費用不應由他們支付，他將為此替民眾爭取應有的權利。

此外，他也提到興海漁港的擴建，他說，現在的興海漁港太小，根本「港不像港」，若不擴建，討海人的生計一定又要受損，畢竟興海漁港算是富岡漁港至後壁湖漁港的中繼站，有時會停上近百艘膠筏，而就現況而言，漁港功能非常不好。

(中時 )