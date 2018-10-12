5款鮮奶任意搭 花惹蜜珍奶噴發少女心

花惹蜜珍奶可任意搭配5種不同口味的鮮奶。（莊哲權攝）

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花惹蜜珍奶可任意搭配5種不同口味的鮮奶。（莊哲權攝）
花惹蜜珍奶可任意搭配5種不同口味的鮮奶。（莊哲權攝）
花惹蜜珍奶可任意搭配5種不同口味的鮮奶。（莊哲權攝）

去年才開業的「花惹蜜 Follow Milk」，光是聽店名就有股淡淡的甜滋味，5種口味各具特色的鮮奶任意搭配，天然焦香黑糖蜜泡的珍珠，多層次而且滑順的口感，浪漫少女心完全噴發，而店旁夢幻般的「打卡花牆」，更是讓女孩子們心花朵朵開。

花惹蜜珍奶最大的特色是採用台東初鹿牧場及嘉義老爺牧場和獨角仙牧場、雲林明全牧場、彰化主恩牧場等4家小農鮮奶，5種鮮奶讓顧客可以隨喜好任意搭配，其中以初鹿及主恩的鮮奶奶味較濃，如果想喝牛奶又不希望奶味太濃，可選擇比較爽口的老爺、獨角仙、明全。

店長陳怡賢說，花惹蜜的另一個特色是採用新竹寶山的手炒天然黑糖，這款黑糖有特殊的焦香味，珍珠熬煮過後蜜泡在黑糖濃汁裡30分鐘以上，讓每顆珍珠都能充分吸收到黑糖的汁液，珍珠也比較軟Q。

開幕1年多的花惹蜜是由台東2位返鄉青年共同經營，陳怡賢說，黑糖加熱後容易酸掉，而且黑糖加入某些茶之後，酸度更明顯，所以剛開始試了無數次，也用掉許多黑糖原料，才找到最適當的溫度。

陳怡賢說，因為主打牛奶，所以取名為「Follow Milk」，接著發想了中文名「花惹蜜」，又因為現代人吃東西喜歡拍照，便設計了1面浪漫花牆，是網美打卡熱點。

店名：花惹蜜Follow Milk

地址：台東市中華路一段451號

電話：089-311765

營業時間：10:30 ~22:00（全年無休）

售價：珍珠鮮奶50元

(中時 )

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