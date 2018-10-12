心疼粉絲遭冒名詐騙 星野優哽咽：我一定出庭作證！

「星野優」昨晚在直播平台哽咽表示，一定會出庭指認詐欺犯，給他應有的制裁。（摘自17直播APP）

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中時

對於所屬的直播經紀公司，前小編冒用她名義向粉絲詐騙，本名唐子涵的網紅直播主星野優，昨晚直播哽咽表示：「我一定會出庭指認詐欺犯，一定要給他應有的制裁！」同時亦請律師擬聲明稿。 她強調自己也是受害者，真的很倒楣。

《中國時報》昨獨家報導擁有E奶傲人身材的直播主「星野優」，今年至少2度被人冒名詐騙粉絲，其中彭姓粉絲被騙走13萬得逞，另名凌姓粉絲察覺有異報案，警方逮捕出面取款的吳姓男子。

警方發現吳男曾任職星野優所屬的直播經紀公司「裕羚文創多媒體」，利用負責幫星野優經營社群網站的機會，取得粉絲名單，再私下盜圖另設帳號，冒用星野優名義，以家人生病、投資借貸等藉口詐財，依詐欺罪送辦。

星野優昨依例在晚間8時許開直播，她面對鏡頭數度哽咽，表示當初得知粉絲被人冒用她名義詐騙，覺得很氣憤，立刻介紹律師給對方，並主動配合警方偵辦。

她也強調，只在公開活動見過一次吳姓詐欺犯，根本不認識他。而她也無奈地說，雖是公眾人物，仍希望保有自己的私人空間，好好喘口氣休息。

她說，過去就是擔心做公益的消息曝光，會被利用當作藉口冒名詐騙，「這樣真的很不好。」所以暫時不做公益，也不宣傳。面對粉絲關心，她則直說：「沒事啦！」而新聞也是幫她討公道，證明她同樣是受害者。

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(中時 )

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