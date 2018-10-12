助獨居長輩化解獨食憂鬱！公益共餐美味也暖心

2018年10月12日 03:25 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

今年台灣正式邁入高齡社會，7個人中就有1個是老人！然你可知，很多阿公、阿嬤吃飯時總是孤伶伶！據研究，高齡獨時會增加憂鬱症風險！連鎖超商與台灣社福基金會推出公益募款活動，以送、取、共餐3大模式！我們可以捐錢幫助這些年長者，由基金會派人幫他們送餐，或在超商取餐，基金會也會定期舉行共餐，讓年長者吃飯不寂寞，吃得到健康與溫馨，把愛找回來，讓台灣更溫暖！

高齡獨食比例增加，在已邁入高齡化社會的日本已是顯見的趨勢。據日本公佈調查報告指出，一人吃飯的獨食（日本稱孤食）現象於近五年來成長5%，並大幅提高身心健康的風險；例如：營養不均、慢性病、人群疏離、甚至憂鬱，而在高齡獨食者部分，除還有噎到及嗆到等風險外，得憂鬱症機率更提高達2.7倍。

讓偏鄉弱勢長輩吃飯不寂寞！我們可以捐出善款，幫助這些長者！7-ELEVEN、一粒麥子社福基金會、弘道老人福利基金會持續解決弱勢長輩餐食問題外，更關注長輩獨食憂鬱現象，以「好好吃飯、化解獨食憂鬱」主題展開「把愛找回來」第四季公益募款活動，以送、取、共餐3大模式，共計6大方案（志工送餐、小七門市送取餐、據點共餐、部落廚房、家庭廚房及行動共餐），除既有宜花東，更加入大台北、彰中等共計13縣市，小七送/取餐服務更新增54家門市，解決餐食困境之外，更鼓勵長輩出門找「飯友」，不再獨自享用「寂食料理」。

除讓這些長者能享用健康美味料理外，從一粒麥子及弘道服務的弱勢長輩個案中發現，僅接受送餐的長輩中近60%不快樂，反觀接受共餐的長輩快樂程度超過60%，甚至96%長輩認為有人一起吃飯是開心的，顯見一起吃飯的重要性，然而對台灣東部偏遠地區，更少有共餐機會，因此期望推行家庭廚房及行動共餐等創新共餐做法，透過將偏鄉弱勢長輩集合起來，一起好好吃飯，讓長輩生活更滿足快樂。

即使你身無分文，只要你擁有一顆善良的心，你就是世界上最富有的人！不論金額多寡，我們都可以奉獻出我們的愛心！讓偏鄉的阿公阿嬤不僅吃得飽、吃到健康，也能分享到我們滿滿的愛。

(中時電子報)