高空懸吊x 3D動態捕捉！《追》開展表演藝術全新可能

2018年10月12日 03:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

濃豔色彩、悠揚琴聲、舞者高空懸吊，一個轉身如蝴蝶般飛舞着，扭動身驅！科技，開展了表演藝術的全新可能。誠品表演廳與財團法人白鷺鷥文教基金會自11/16起，連續三天推出全新製作的互動多媒體劇場《追》。

《追》由前太陽劇團首席舞者張逸軍演出由2015《路》改編的「殉」片段。（誠品提供）

《追》由誠品表演廳顧問陳郁秀擔任藝術總監，邀請威尼斯影展VR最佳體驗金獅獎得主黃心健、視覺藝術家AKIBO、2017世大運開幕式導演謝杰樺及編舞家林立川、前太陽劇團首席舞者張逸軍、鋼琴家盧佳慧等各領域名師，首次融合「高空懸吊」及升級版的即時動態捕捉與感測技術，突破傳統演出框架，要帶領觀眾穿梭虛擬與現實並存的空間。

這次的全新嘗試由黃心健擔任技術顧問，全新感應裝置結合光學感測以及VR定位感應等多項技術，舞者在3D立體的舞台空間內飛翔移動時，身上的Xsens穿戴式設備能夠精確且即時地測量舞者肢體位置與旋轉角度，製造令人驚奇的視覺藝術。當代科技為藝術創作提供新的媒材與表現形態。

《追》將於11月16至18日於誠品表演廳登場，左起：舞者徐立恩、舞者張逸軍、編舞家暨導演林立川、編舞家暨導演謝杰樺、藝術總監陳郁秀、技術顧問黃心健、視覺設計AKIBO、音樂設計盧佳慧、誠品展演事業群表演廳副理許匯真。

全新推出的創作與視覺藝術家AKIBO二度合作，畫面有冷冽的現代窗格、或色彩斑斕的花花世界，張張引人入勝；舞者除了前太陽劇團首席舞者張逸軍外，高空懸吊部分找來新銳舞蹈家徐立恩擔綱演出，他為此接受長達半年的密集訓練；音樂部份也請鋼琴家盧佳慧量身打造全新樂曲，優美動人。

除技術升級，劇情上也有別於《路》說台灣的故事，《追》更具世界性，由「尋」、「迷」、「殉」三段故事建構，看似各自獨立，實則串起當代社會大哉問，探討該往何處去、該如何自處，才能真正地在生命中刻畫痕跡。

舞者高空懸吊的舞姿，背景投以絢爛奪目的色彩，展現永遠無法追上自我的迷失，唯有持續往內心深探，才能迎接真正的自由。11/16起三天在松菸誠品表演廳一連演出四場，邀請觀眾把握機會前往。

互動多媒體劇場《追》

《追》

11/16（Fri.） 19：30

11/17（Sat.） 14：30 & 19：30

11/18（Sun.）14：30

誠品生活松菸店B2表演廳

(中時電子報)