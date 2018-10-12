亞太傳統藝術節登場！音樂、舞蹈、工藝不停歇

2018年10月12日 04:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

傳統藝術永流傳！創意併出新火花！2018亞太傳統藝術節11日舉行活動開幕式，文化部長鄭麗君與各界貴賓共同參與開幕。今年以「傳統藝術的堅持與適應」為主題，邀請延續傳統演出形式的團隊與創意革新的當代作品，在此平台互動交流。活動將於即日起至11月3日在國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區及台北台灣戲曲中心，以表演藝術、工藝示範、樂舞工作坊、示範講座、國際論壇等多元形式精采呈現。

文化部部長鄭麗君期許亞太傳統藝術節能夠作為國際藝術家共同傳承及發揚傳統藝術的舞臺。（國立傳統藝術中心提供）

鄭麗君表示，傳統藝術對每個國家及社群而言就像是一面鏡子，從裡面可以看到自己文化的根，因為傳統藝術用最精煉的藝術的形式，保有先人生活的智慧與痕跡，一代代傳承又創新，又賦予當代新的生命及想像，所以從傳統藝術裡面我們可以看到自己是誰、從哪裡來，也可以認識世界上許多不同獨特的文化，共同享有世界文化的多樣性。

本屆節目型態經過設計，是以同一個文化體、演出型態呈現對比，上半場表現傳統，下半場則呈現面對變局時，音樂或樂舞所做的轉變：來自日本的坂東善菊舞踊將演出歌舞伎舞踊中極具代表性的作品《娘道成寺》，下半場《間(Ma)》則首次與台灣南管音樂合作，尋找日本雅樂與南管音樂之間的共同點。

聯合國文化無形文化遺產保加利亞比斯萃薩女性耆老帶來傳統複音歌唱。（國立傳統藝術中心提供）

除了日本、韓國等亞太地區之外，首次將緯度拉升，邀請西亞的亞美尼亞、北亞的圖瓦共和國、東歐的保加利亞及塞爾維亞等。亞美尼亞將由Jivan Gasparyan Jr.及Didier Malherbe兩個團隊，帶領觀眾親炙擁有三千多年歷史、最具代表性樂器「杜讀管」的丰采，以悠遠蒼茫又溫暖柔和的音色，體驗亞美尼亞民族交融數千年的神秘印記；來自北亞的圖瓦共和國，以自然生態交織出聲響，讓人感受馬背上草原民族的壯麗與遼闊。

台灣傳統創新的團隊也相當蓬勃，賽德克傳統文化藝術團獨特的「疊瓦式」複音歌唱，將與塞爾維亞斯巴耶齊重唱團並置，讓觀眾一次感受台灣原始山林與塞爾維亞歐洲古老大陸的複音歌謠盛宴；Wooonta問他跨界樂團以二胡、大提琴、西塔琴，三種風味的樂音恣意穿梭在整個空間，無拘無束不設限的創作方式，顛覆您對傳統樂器的印象。表演節目之外，亦有國際論壇、工藝示範、樂舞工作坊、示範講座等系列活動，嘗試鏈結不同區域的多元傳統藝術，在台灣亞太傳統藝術節平台，創造火花。

(中時電子報)