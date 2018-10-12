法蘭克福書展台灣館亮點多！「福爾摩沙專區」茶香伴書香

2018年10月12日 04:31 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「喜歡書的人一定要跟台灣交朋友，因為台灣就是一個熱愛書本、喜歡閱讀、又充份展現出版自由的地方！」中華民國駐德國代表處謝志偉大使，於10月10日下午3時在德國法蘭克福書展現場，為台灣館開幕酒會熱情揭開序幕！多元出版能量、典雅台灣館，使大家對台灣出版業參加法蘭克福30年來整體表現的深度和豐厚，有了不一樣的認識。

酒會現場除了聚集台灣參展的出版同業，同時也吸引了許多喜愛台灣文化的粉絲，包括中文流利的漢學家、歐美亞洲地區的出版社代表、法蘭克福書展代表。

另外，台灣館今年首創「福爾摩沙專區」，精選突顯台灣文化意象的新鮮書目，並延續推廣茶香伴書香的美麗傳統，開幕酒會精心準備舊振南發揚四季常民禮俗特色的漢餅和鳳梨酥，饗宴所有賓客，獲得一致好評。舊振南董事長李雄慶也特別致贈《漢餅》一書予謝志偉大使，呼應台灣館一直以來以書結緣、與世界為友的美好心意。

2018年法蘭克福書展台灣館由文化部主辦、台北書展基金會承辦，展覽面積166平方公尺，以「Open TAIWAN」為主題，共計115家出版社聯合展出934件最新出版品。展館色系以藝術家鄒駿昇定調的濃郁綠色展現沈穩的氣氛，五花八門精彩的年度出版選品在法蘭克福亞洲館中顯得氣質典雅而隆重，連連獲得參訪來賓的讚許。

2018法蘭克福書展喬治亞主題國館造型特殊，吸引不少矚目。（台北書展基金會 提供）

展覽第一天，即有許多舊雨新知前來洽詢台灣館的新鮮出版品，探問類型以小說、心靈與宗教和童書類別為大宗；邀訪作家紀大偉已經翻譯外語版本的作品《膜》，也受到特別關注。10月11日下午3時，5.1館A128的國際舞台，將陸續舉行紀大偉和林育立的作家演講，呼應法蘭克福大會彰顯出版自由的主張，兩位作家將以同志文學史和歐陸觀察的視角，提出全新風貌的亞洲觀點，值得期待！

(中時電子報)