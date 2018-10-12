高雄》陳敏鳳：最後決戰！藍營兩大王牌 應南下拉韓國瑜一把

國民黨高雄市長參選人韓國瑜。(資料照片/黃世麒攝)

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中時電子報

距年底選戰還有40幾天，資深媒體人陳敏鳳在政論節目指出，民進黨在高雄、台中一定是決戰，國民黨最後還是要拉高雄市長參選人韓國瑜一把，出動前總統馬英九、國民黨主席吳敦義下去高雄輔選，這是最大的王牌！

民進黨六都選情，陳敏鳳指出，新北應該還好，因為本來就不是民進黨執政的縣市，沒有贏就算了，能贏當然最好，但是輸了也沒有這麼嚴重。而原要台北做台灣的領頭羊，如今戰場卻突然轉移了。不過嚴重的還是民進黨執政的縣市。

陳敏鳳點出，民進黨在高雄、台中一定是決戰，台中是決戰點，高雄應該還是持續領先，如果高雄和台中保住了，依照目前情況到9月中旬的評估，大概只有宜蘭和澎湖比較危險，那民進黨就算過關了，因為說實在宜蘭是天災人禍，大家也沒有辦法。距選戰剩下40幾天，到底會有怎樣的變局？她認為國民黨最後還是要拉韓國瑜一把，出動前總統馬英九跟國民黨主席吳敦義下去高雄輔選，這是最大的王牌！

國民黨立委柯志恩在政論節目《新聞面對面》表示，基本上誰是王牌，國民黨自己非常清楚，韓國瑜選情一直徃上走，可以從南到北帶動藍軍的氣勢。大家已經怨很久、悶很久，韓國瑜目前最大的功用，是給藍軍最大的一種催化劑，會有很多外溢的效果，國民黨年底選情肯定會蠻好。

(中時電子報)

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