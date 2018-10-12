10月12日三大報頭條要聞

2018年10月12日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●全球股市大跳水!受美股暴跌831點影響，台股雙十國慶首日開盤重跌逾660點，收在9806.11點，終結史上最長萬點行情，多空交戰、600多檔股票陷入跌停，市值蒸發2兆元；值得注意的是，台股跌幅6.31%，不僅改寫單日最大跌點的紀錄，跌幅更居全球主要股市之冠，總統蔡英文國慶談話充斥兩國論的對抗論調，無疑是「再補一槍」。

●全球股市連環趴，美股10日暴跌，道瓊寫下歷來第三慘的單日跌點紀錄。上任後屢屢把美股重返榮景，作為政績炫耀的總統川普，儘管淡然表示這是「預料中的修正」，但他再度對聯準會開炮，痛批美國貨幣政策過度緊縮，聯準會已經「瘋了」，正在「犯下錯誤」，他無法苟同。

●美國股市上演「黑色星期三」後繼續走低。美股道瓊開盤下跌150點，盤中一度上漲33點。但在臺北時間11點過後，又下跌了近350點。

●立法院教育文化委員會11日邀請文化部長鄭麗君列席業務報告，針對文化部新計畫大公廣集團，藍委柯志恩質詢文化部把公家媒體全部整合在一起，就叫做公共媒體嗎？「這會四不像」。

◎旺報

●美債殖利率飆高引發資金大舉撤離美股，強勢美元又造成新興市場股匯震盪，加上中美貿易戰越演越烈，11日兩岸股市可謂血流成河。多重打擊以及不確定因素持續之下，短線上投資人更應做好現金管理，審慎應對，或配置抗震能力佳的商品。

●在美元持續走強的情況下，人民幣兌美元匯率11日持續出現重貶，離岸人民幣一度貶破6.94大關，使得市場對於人民幣「破7」的疑慮更深；無獨有偶，美國財政部長努欽在推特上發文，警告大陸勿讓人民幣出現「競爭性貶值」。分析師認為，從離岸人民幣走勢及努欽放話來看，人民幣未來的貶壓仍不容小覷，下周走勢或將成為人民幣匯率是否「破7」的關鍵期。

●台股迎來史上最慘的「黑色星期四」，面臨重挫，創下單日收盤最大跌點。經過一天政府眾多部門頻頻向投資人信心喊話，反遭網友吐槽要政府官員「不要發言」，直指政府的信心喊話其實是害死散戶。

●美陸貿易戰升溫之際，雙方諜戰也暗潮洶湧。美司法部證實，大陸情報人員徐燕軍（Yanjun Xu，音譯）涉竊美航太公司的商業機密，4月1日在比利時被捕，10月9日引渡至美國。有外媒指徐是遭美國誘捕，也有專家指，徐燕軍是第一位被美國引渡受審的大陸情報人員。大陸外交部昨批美方「憑空捏造」，並說「希望美方能依法處理」。

◎工商時報

●股匯期昨（11）日再度三殺，台股恐慌性賣盤出籠，加權指數重挫660.72點，終場收9,806.11點，失守萬點大關，也創史上單日最大跌點。但行政院副院長施俊吉在召開國安基金委員會議後還是宣布，國安基金暫不進場護盤，但會持續關注台股動態。

●房地合一稅中對外資來台投資不動產的不友善政策，已明顯嚇到外資。最新統計顯示，今年前10月外資來台投資不動產金額居然「抱蛋」，累計近3年也只有區區30億元，台灣市場已被外資邊緣化。

●行政院主計總處昨（11）日下午發布8月薪資調查，受景氣復甦影響，8月「經常性薪資」年增率2.95％，連九個月超過2％，也創下近103個月新高，顯示廠商今年加薪較積極。惟經物價平減後，1～8月的「實質經常性薪資」依舊倒退17年。

●台股昨日崩跌，但財政部統計處副處長陳玉豐指出，9月台股每日平均成交值仍有1,454億元水準，但受限9月交易天數較少，單月挹注證交稅收74億元。累計1至9月證交稅收達792億元，為97年統計以來新高。

(中時電子報)