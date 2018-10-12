口述影像傳遞真善美！視障者也能用聽感受藝術

彩排暨文化平權記者會貴賓與舞蹈團合影。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

即使看不見，透過口述，也能感受藝術之美！文化部所屬國立新竹生活美學館為了讓視障者進入舞蹈表演藝術的世界，與舞蹈空間舞蹈團合作辦理1場親子舞劇《史派德奇遇記之飛飛飛》口述影像專場演出，11日於水源劇場辦理彩排暨文化平權記者會。

記者會由舞蹈空間舞蹈團平珩藝術總監開場，文化部主任秘書陳登欽、賽斯身心靈診所楊聖弘實習心理師、中華民國口述影像資深規劃師趙又慈老師、無獨有偶工作室劇團鄭嘉音導演以及國立新竹生活美學館高平洲館長等人出席，共同見證口述影像推動的成果。

口述影像是透過口語或文字敘述，將影像訊息轉換成言辭符號，透過適當的口述影像，為視障者找出一個進入的窗口，《史派德奇遇記之飛飛飛》口述影像專場即是讓視障朋友和親友都能一起開心地欣賞舞蹈表演藝術，謝謝這次所有參與的朋友。

楊聖弘實習心理師表示，科技帶給視障朋友越來越多可能，這次的口述影像演出，也許沒辦法馬上有效應，但是，這是會累積的，非常感謝一路以來支持口述影像的文化部，也謝謝讓視障家庭有機會進劇場觀看演出的舞蹈空間舞蹈團

《史派德奇遇記之飛飛飛》親子舞劇由舞蹈空間舞蹈團與無獨有偶工作室，用偶戲結合肢體律動表演，打造出一個充滿奇想、生動又平易近人的生命故事！10月12日下午1點到3點，在台北水源劇場演出，藉由口述影像的引導，讓視障家庭一同觀賞，共同感受現代舞的樂趣。

(中時電子報)

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