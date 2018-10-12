美雙橡園湧入1500人 慶祝中華民國國慶

2018年10月12日 07:26 中時 劉屏

中華民國駐美代表處10日在華府雙橡園舉辦國慶酒會，1500位嘉賓共同見證雙邊關係的紮實，園內的旗桿升起了中華民國國旗。

酒會由我國駐美代表高碩泰主持，來賓包括美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）、AIT執行理事羅瑞智（John Norris）、理事卜道維（David Brown）、榮譽主席浦威廉（William Brown）、前主席卜睿哲、薄瑞光、眾議院台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper，共和黨，密西西比州）、眾議員強森（Eddie Bernice Johnson，民主黨，德州）、前眾議院民主黨領袖蓋哈特、美國前駐緬甸大使米德偉（Derek Mitchell）、李弘敏夫婦、華府智庫哈德遜研究所中國戰略中心主任白邦瑞（Michael Pillsbury）、大華府地區州、市官員與議員、十餘位我友邦駐美大使與駐美洲國家組織（OAS）常任代表等。

高碩泰致詞指出，台美關係有高低起伏，但就如雙橡園屹立不搖130年，台美關係現正處於最佳、最緊密與最堅實的一刻；蔡英文總統上任後，台灣蛻變為美國所稱頌的「重要夥伴、民主的成功故事，及世界的良善力量」。他引述美國國務卿龐培歐的話：「台灣的經濟發展與創造一個開放的民主社會密不可分，帶動台灣成為高科技產業的引擎」。他也引述美國副總統彭斯上周演說內容：「台灣擁抱民主制度，為所有華人鋪設了一條更佳道路」。

AIT主席莫健致詞時呼應高碩泰的話，肯定美國與台灣在經貿及各方面的密切互動，也肯定蔡總統是負責、務實的領導人。莫健批評北京挖台灣的邦交國，強調美國期盼台海兩岸以創意方式解決歧見。

雙橡園裡展示著康木祥大師4件大型鋼雕作品，搭配蘭嶼拼板舟，還有精心布置的台灣蘭花。代表處並邀請國立台北科技大學校長王錫福及工業設計系教授陳殿禮來美，展示木鉋工藝作品。園中還提供深具古早味的「花生捲冰淇淋」供賓客享用。

酒會另一亮點是小型的台灣女性服裝展示。今年3月8日國際婦女節，為慶祝雙橡園130周年並彰顯台灣在婦女賦權方面的成就，駐美代表處在雙橡園舉辦了「台灣百年婦女服裝展」，當時展出20套各具特色的服裝，國慶酒會當晚精選其中8套展示。酒會中，我國旅美青年樂團現場演奏多首知名樂曲。

酒會司儀是駐美代表處國會組副組馬博元及政治組秘書郭立芳；馬博元偕妻楊雅琇領唱國歌。酒會接近尾聲時，馬博元演唱劉家昌作詞作曲的「晚安曲」。

(中時 )