高雄》民進黨為挽救選情 「馬維拉」又將登板救援！

2018年10月12日 07:45 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

年底縣市長選戰，高雄選戰意外成為這次話題焦點，國民黨高雄市長候選人韓國瑜在不被看好的情形下，居然能將選戰拉到緊繃的五五波態勢，逼得民進黨重兵回防高雄。據媒體報導，雖然韓國瑜的網路聲量很高，但民進黨內認為不能代表實際選票，而目前民進黨也將矛頭指向前總統馬英九，指高雄又老又窮都是馬英九的執政失誤，也就是說，「馬維拉」又將登板救援！

據香港媒體《中評網》報導，民進黨內認為韓國瑜的網路聲量雖高，但這不代表實際的選票，陳其邁也的確因為韓國瑜的策略，對選情有些緊張，不過這也是好事，避免支持者太過鬆散，這種態勢反而能讓支持者努力催票。

同時，現在陳其邁也改變選戰打法，在昨（11日）台北舉辦的衛武營藝術文化開幕記者會上，可發現陳其邁與民進黨立委分工合作，陳其邁負責政見和主張，至於攻擊的部分都交由立委發動攻勢。而更值得關注是這場記者會選擇在台北召開，一方面符合北部媒體胃口，一方面也可拉抬高雄選情。

另一方面，民進黨也將高雄沒建設之因指向馬英九，要拉馬英九下水一起承擔民進黨在高雄執政被批評的地方。如昨（11日）的記者會上，綠委賴瑞隆批評馬英九執政時期，對高雄建設經費縮水，科學園區建設也跳票，這就是要回擊韓國瑜所說的高雄「又老又窮」。只是民進黨這樣的策略，真的能說服選民中央建設和地方執政的不同？怕只會恐被認為民進黨此舉是為了選舉推卸責任罷了。

資料顯示，由於洋基隊著名的救援投手馬里安諾·李維拉(Mariano Rivera)為台灣熟知，因此每當執政黨政府執正失利要卸責時，都會將兩位前總統陳水扁和馬英九抬出來作為卸責之用，遭網友譏諷如同救援投手上場救援，戲稱陳水扁為「扁維拉」，馬英九為「馬維拉」。520分水嶺後，民進黨時常搬馬英九出來救援，因此現在「馬維拉」使用頻率超越「扁維拉」。

(中時電子報)