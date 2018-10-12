高雄》韓國瑜若讓高雄綠地變藍天 網曝民進黨未來慘況

2018年10月12日 07:46 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜人氣高漲，接受「館長」陳之漢的直播專訪，引發大批網友關注，連韓國瑜昨天直播洗髮也有超過22萬人次觀看。對於韓國瑜來勢洶洶，有網友問及，高雄若翻盤民進黨會如何？底下則有人回應稱如果民進黨只剩桃園、台南，那基本上就是宣告執政失敗，接下來就是跛腳兩年，也有網友說「慘上加慘」。

韓國瑜民調緊咬民進黨參選人陳其邁，除了屢屢點出高雄問題外，也持續爭取北漂的高雄青年選票。隨著韓國瑜曝光量大，網路聲量也持續上升，原先不被看到的韓國瑜，逐漸讓支持者看見高雄綠地變藍天的希望。

有網友在PTT發文指出，總覺得高雄這次翻的機率越來越高，尤其陳其邁好幾個豬隊友出來潑油。他說其他六都除了台中其他都無懸念，但台中勝負卻好像沒高雄來的重要，「高雄若真的翻盤，會對民進黨產生什麼影響呢？」

網友則回應表示「如果只剩 桃園 台南 那基本上就是宣告執政失敗 接下來就是跛腳兩年」、「把資源壓高雄全力穩住才聰明吧。高雄一掉民進黨天崩地裂耶」、「台中翻沒意思，況且林還是比盧好，高雄翻比較好玩，一來dpp最痛，二來可以弄出個人來亂kmt各種高層」、「小英黨主席肯定要辭」、「高雄翻掉dpp和kmt兩邊都是大地震」、「高雄翻才能讓民進黨痛到骨子裡啊」、「更期待dpp2020直接垮，我寧可蔡當總統，但立委狂輸」。

(中時電子報)