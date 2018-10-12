台人甲子園被毆 謝長廷：真嚇人 又是PTT！

駐日代表謝長廷回應台灣球迷稱在甲子園被毆事件。(取自謝長廷臉書)

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有ptt留言稱，1台灣球迷到甲子園看球被毆，求助代表處卻被冷處理。我駐日代表謝長廷11日在臉書上做出回應指，真嚇人。又是ptt留言！又是駐日代表處！這次拜託大家冷靜，給一點時間查明真相好嗎？台灣社會要記取關西機場事件的教訓！

這名球迷表示，他9日到甲子園看球，被日本球迷圍毆，遭扯衣服、掐脖子，連手機也壞了。他因為不會日文，日本警察又不懂英文，找駐日代表處協助翻譯，代表處卻告訴他，這種情況一般提告結果是弊大於利，處理也麻煩，若損害不大就算了。

謝長廷的臉書發文如下:

今天蘋果日報引用ptt的一則留言，報導說：「球迷到甲子園看球被毆　駐日代表處又有關係了」。真嚇人。又是ptt留言！又是駐日代表處！這次拜託大家冷靜，給一點時間查明真相好嗎？台灣社會要記取關西機場事件的教訓！九月六日早上10:41有一位叫guruguru的網友在ptt留言，自稱他是搭乘「中國使舘的巴士回到大阪市區的台灣人」「受到中使館的幫助非常感恩」「打電話到駐日辦事處請求協助住宿卻受到不耐煩和訕笑對待」「要大家去盯一下駐日辦事處到底在搞什麼東西吧」，這樣風向帶開後，從網路到報紙、電視。從鄉民、記者到名嘴，鋪天蓋地的對駐日代表處指責攻擊，群情激憤下，各種髒話毒舌紛紛出籠，眾口鑠金的批判我們外館冷漠無情，沒有存在價值。但是，究竟guruguru是否真的有受困關西機場？真有搭上中國領事館派去機場的巴士？真的有打電話給代表處？直到現在，台灣社會也不知道真相。大阪蘇前處長生前對電話這件事曾說過並非事實，但百口莫辯，痛苦萬分。犧牲一條寶貴的生命，但仍等不到真相。我們對這件事有期待，也還在等待，期待這種不負責任的行為不再發生。等待在蘇前處長過世滿一個月前，guruguru會出來説明真相。（註：9/5日從關西機場救出7800人脫困的巴士是紫色的，都是機場派的車，沒有什麼中國使館的巴士）

(中時 )

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