第十七屆中國蘇州電子信息博覽會開幕，人工智能成兩岸發展機遇

2018年10月12日 08:08 中時電子報 綜合報導

10月11日，為期三天的第十七屆中國蘇州電子信息博覽會「智慧製造暨物聯應用展」在蘇州國際博覽中心正式開幕。

近年來，電子信息和智慧製造產業飛速發展，如「大數據」、「物聯網」、「雲計算」、「5G」等智慧科技成為熱點。作為蘇州的標誌性展會之一，電博會也與時俱進不斷謀求轉型，匯聚兩岸知名企業，邀請產業領軍人物，展示最新技術及成果。

開幕式之前省市領導及嘉賓參觀視察場館

本屆蘇州電博會以「創新科技未來已來」為主題，由商務部支持，國務院台灣事務辦公室、江蘇省人民政府主辦，同時搭配「蘇州電玩展」舉辦，重點展示智慧科技應用和智慧製造。全館超過300家廠商，合計1100個展位，總展示面積達26000平方米，預估將吸引逾45,000名專業人士。主論壇1場，分論壇5場。

今年的電博會主要突出「強芯亮屏」「固本培基」和「未來已來」三大展區，將展示內容聚焦在集成電路、電子元器件、工業機器人、智慧科技應用等產業成果上。智慧安防展示成為今年電博會的一大亮點，蘇州市安全技術防範行業協會組織42家兩岸安防企業集中展示。

本屆電博會中，台北市電腦商業同業公會組織台灣智慧科技相關企業來蘇參展，組成「台灣科技主題館」，共計邀請32家台灣廠商參與。展示內容將聚焦「智慧製造」「AI及車聯網」「運動穿戴及智慧居家」「智慧科技解決方案」及「物聯網零組件應用」等5大方面的先進科技。電博會結合智能製造與物聯網應用，首次邀請台灣機器人與智能製造產業指標性代表組織——台灣智慧自動化與機器人協會共同參與「智能製造與智能服務主題館」展示。

本屆電博會與台北市電腦公會合作，台北電腦展Best Choice Award 2018年度得獎作品在電博會展示。

開幕當天同期舉辦「半導體&工業互聯網發展趨勢高峰論壇」，多家企業代表現場分享智能製造時代的經驗及科技發展的前景。上銀科技有限公司作為台資企業的代表，也是本屆電博會的一大參展商，目前是世界前三大半導體設備廠。據上銀科技有限公司副總經理彭彥祺介紹，企業3年前來到大陸發展，蘇州是唯一一個大陸子公司，目前廠區內有員工250余人，主要負責產品研發，之所以選擇在蘇州設廠，主要是看中了這個城市的人文薈萃，依託於良好的環境下，才能吸聚周邊的優秀人才。

上銀科技股份有限公司副總經理介紹工業4.0智慧模組

上銀科技研發的智能機器人

蘇州電博會自2002年舉辦以來，累計已有5000余家企業參加展覽，參觀人數達80多萬人次，蘇州電博會深耕兩岸電子信息、智能製造市場，為兩岸企業全方位構築展示、交流、信息、採購、銷售和合作的平台，也逐漸成為兩岸產業交流合作的最大展示平台之一。

(中時電子報)